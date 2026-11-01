Швеція провела у Балтійському морі спецоперацію проти судна, пов'язаного з Росією: усі подробиці

Шведські правоохоронці вночі висадилися на борт вантажного судна біля острова Готланд. Компанія-власник корабля раніше фігурувала в розслідуваннях щодо російських гібридних атак і розвідувальних операцій у Європі.

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Про спецоперацію повідомило шведське видання TV4 Nyheterna. За його інформацією, до операції могла долучитися Національна оперативна група поліції Швеції. Водночас правоохоронці не підтвердили, які саме підрозділи брали участь у затриманні судна.

Речниця поліції Стокгольмського регіону Каріна Скагерлін заявила, що правоохоронці перебувають на борту та перевіряють членів екіпажу і їхні документи.

Російський слід

Судно завдовжки понад 80 метрів належить до категорії суховантажів. Його власником є судноплавна компанія, яка раніше потрапляла в поле зору слідчих через можливі зв'язки з російськими гібридними та розвідувальними операціями.

За даними TV4 Nyheterna, представництва компанії розташовані в російському Калінінграді. Там, як зазначає саме підприємство, воно набирає членів екіпажу для своїх кораблів.

Журналісти також повідомили, що екіпаж судна, на яке висадилися шведські правоохоронці, складається з громадян Росії. Однак Каріна Скагерлін відмовилася коментувати національність моряків.

У поліції підтвердили, що використали всі необхідні ресурси для проведення операції, але не стали розкривати подробиці залучення спеціальних підрозділів.

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Підозри щодо дронів

Кораблі цієї ж судноплавної компанії раніше розслідували у зв'язку з повідомленнями про появу безпілотників у різних європейських країнах.

Зокрема, дані морського стеження дозволяли встановити, що окремі судна без зрозумілих причин перебували безпосередньо поблизу місць, де надходили повідомлення про невідомі дрони.

Серед версій, які перевіряли слідчі, була можливість використання цих кораблів як плавучих баз або сховищ для безпілотників російської розвідки.

Судна компанії вже неодноразово зупиняли та обшукували правоохоронні органи інших країн. За оцінками європейських розвідувальних джерел, які наводить TV4 Nyheterna, кораблі цієї компанії з високою ймовірністю діють в інтересах російської держави.

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