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Шредер, який братається з Путіним, отримав нову роботу в РФ

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 5,4 т.
Шредер, який братається з Путіним, отримав нову роботу в РФ
Шредер з Володимиром Путіним. Москва, 14 червня 2018 року. Джерело: wikipedia.org

Колишній канцлер Німеччини та за сумісництвом хороший приятель очільника Кремля Володимира Путіна Герхард Шредер увійшов до наглядової ради російської компанії "Гіперглобус", яка управляє мережею однойменних гіпермаркетів. У компанії заявили, що його призначення має посилити експертну підтримку та допомогти у довгостроковому плануванні роботи на ринку РФ.

Про це повідомляють російські медіа, посилаючись на пресслужбу німецького холдингу. Сам Шредер наголосив на важливості збереження економічних зв’язків та інвестицій у Росії.

Шредер планує працювати на російському ринку

У пресслужбі компанії пояснили призначення Шредера прагненням збільшити експертну підтримку бізнесу і додали, що його політичний і управлінський досвід має допомогти компанії вести діалог та знаходити рішення для складних питань.

Також представник "Гіперглобуса" повідомив, що ексканцлер Німеччини долучиться до спільного управління компанією та її довгострокового планування на російському ринку.

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У пресслужбі навели позицію й самого Герхарда Шредера, який виступив за збереження економічних зв’язків та інвестицій у Росії.

"Саме за кризових часів ці зв'язки особливо важливі: вони дозволяють слухати один одного і знаходити шляхи в майбутнє", – заявив він.

Що відомо про компанію

ТОВ "Гіперглобус" раніше було російською структурою німецького Globus Holding. З 1 січня 2025 року російський бізнес офіційно вивели зі структури холдингу, однак він зберіг зв’язок із родиною Брух.

За даними щодо структури власності, 99,6% "Гіперглобуса" контролює німецька Alfa Handels- und Marketing GmbH, а кінцевий контроль пов’язують з Томасом Брухом та його сімейними структурами.

Станом на кінець 2025 року в Росії працювали 22 гіпермаркети "Глобус" у восьми регіонах.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін висловився з приводу діалогу між РФ та Європою. Він заявив, що готовий бачити перемовником від Євросоюзу будь-якого лідера, який "не наговорив якоїсь гидоти"на адресу Росії, ким, на його думку, є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Як повідомляв OBOZ.UA, глава європейської дипломатії Кая Каллас відкинула пропозицію призначення Шрьодера потенційним спецпосланцем Євросоюзу для переговорів із Росією. Вона назвала колишнього німецького канцлера "лобістом". За словами чиновниці, Шредер може підтримувати інтереси російського диктатора Володимира Путіна.

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