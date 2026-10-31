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Шпигунський скандал у Nvidia: ділову партнерку керівника підозрюють у передачі Китаю даних про передові чипи

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia Corp., на конференції у Берліні (Німеччина). 21 жовтня 2026 року. Джерело: Alex Kraus / Bloomberg via Getty Images

Китай міг отримати чутливу інформацію про передові чипи американської компанії Nvidia. У зливі даних підозрюють Еліс Хуанг, відому також як Хуан Ле, колишню топменеджерку сінгапурського технопідприємства Megaspeed International, яка співпрацювала з Nvidia й була діловою партнеркою її гендиректора Дженсена Хуанга.

Можливу передачу інформації вже розслідують у США, Сінгапурі й Тайвані, передає The Wall Street Journal. Імовірно, жінка інформувала китайський уряд про внутрішні процеси компанії під час своєї співпраці з Nvidia над будівництвом центрів обробки даних в Азії.

Спецслужби КНР могли завербувати її, скориставшись її довірливими стосунками з Хуангом. Зазначається, що громадянка Китаю Еліс Хуанг не є родичкою генерального директора Nvidia.

Влада Сінгапуру, де базується Megaspeed, а також Тайваню окремо розслідують зв'язки Еліс із Пекіном. Це почалося щонайпізніше у 2024 році. Джерела WSJ стверджують, що для цього спецслужби навіть стежили за жінкою.

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У певний момент Еліс Хуан на деякий час зникла в Китаї, повідомили джерела. Не вдалося встановити, де вона зараз і чи досі обіймає керівну посаду в Megaspeed International. Журналісти намагалися зв'язатися з нею та отримати коментарі, але ці спроби були безуспішними. 

Посольство Китаю у Вашингтоні відкинуло ці звинувачення. Представники Пекіна стверджують, що вони проти поширення "китайського шпигунського наративу", а технологічний розвиток країни ґрунтується на "незалежних інноваціях".

"Ми впевнені, що якщо уряд США вважатиме, що будь-яка особа становить загрозу для американської промисловості, він повідомить нас про це", – заявив речник Nvidia, додавши, що взаємодія Дженсена Хуанга з Еліс Хуан "не є незвичайною чи несподіваною", враховуючи їхню спільну роботу.

Як раніше писав OBOZ.UA, китайські й американські інженери-науковці з Чжэцзянської лабораторії та Університету штату Огайо відповідно розробили технологію, яка дозволяє передавати запахи через інтернет-мережі. Це – система Scentronic, яка за допомогою штучного інтелекту розпізнає аромати та надсилає цифровий сигнал спеціальному пристрою, що відтворює відповідний запах. Поки що розробка здатна працювати лише з п'ятьма ароматами, проте вона вже портативна.

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