Президент США Дональд Трамп звинуватив демократів та Іран у спробах утримувати високі ціни на нафту, а також заявив про посилення іранських атак після проміжних виборів. Американський лідер запевнив, що не дозволить опонентам послабити країну.

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Також посадовець наголосив, що США зрештою переможуть. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент заявив, що раніше передбачив наслідки перемоги демократів на проміжних виборах 3 листопада. Адже він очікував падіння фондових ринків та активізації Ірану, і обидва прогнози нібито справдилися.

Трамп стверджує, що за останній тиждень Іран запустив більше безпілотників і ракет, ніж за будь-який інший період протягом попереднього року. Водночас він запевнив, що всі ці засоби ураження були перехоплені й не завдали шкоди.

Трамп також заявив, що демократи та Іран нібито докладали значних зусиль, щоб якомога довше зберігати високі ціни на нафту. Після виборів вартість енергоносіїв знизилася до рекордного рівня, а виборці, на його думку, не врахували цього перед голосуванням.

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"Іранські лідери вважають демократів слабкими, неефективними та такими, що руйнують країну, але я не дозволю, щоб це сталося!", – написав американський президент.

Він також заявив, що Ісламська Республіка нібито вбила 81 тисячу протестувальників, і використав це як аргумент на користь своєї критики іранського керівництва.

"Зрештою, Америка переможе!", – підсумував Трамп.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що для президента США Дональда Трампа неважливо, яка саме була влада в Ірані, і якою буде. Всі останні кроки нинішнього очільника Білого дому стосовно цієї ісламської країни були спрямовані лише до одного – отримати "угоду, що буде діяти", причому досить довго, незалежно від того, хто буде президентом в США, і якою буде влада в Ірані.

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