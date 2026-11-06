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"Щодня молюся за вас": патріарх Єрусалиму Феофіл II приїхав до Путіна і назвав війну в Україні "ситуацією вздовж кордону РФ"

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
2,1 т.
"Щодня молюся за вас": патріарх Єрусалиму Феофіл II приїхав до Путіна і назвав війну в Україні "ситуацією вздовж кордону РФ"
Володимир Путін разом з Феофілом III. Джерело: РосЗМІ.

Патріарх Єрусалимський Феофіл III під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним запропонував своє посередництво в переговорах між Україною та РФ. Водночас, говорячи про російську агресію, він використав формулювання про "ситуацію вздовж західного кордону", Росії, фактично не назвавши війну війною.

Про це повідомляє російське ЗМІ "Інтерфакс". Феофіл III прибув до Росії 5 листопада та провів зустріч із Путіним у Кремлі.

Під час розмови патріарх заявив, що знає про пропозиції щодо переговорів стосовно війни проти України, і запропонував долучитися до цього процесу.

"Я знаю, що є пропозиції щодо переговорів стосовно ситуації, яка триває вздовж вашого західного кордону", – сказав він.

Його посередництво могло б допомогти підтримувати "діалог між братами, які поділяють нашу спільну віру".

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Окрім цього, патріарх висловив захоплення російським лідером і заявив, що молиться за нього.

"Я особисто вами захоплююся і щодня молюся за ваше здоров’я, щоб Господь просвітив і надихнув вас на розв’язання всіх завдань, які стоять перед вами", – звернувся він до Путіна.

Також Феофіл III подякував очільнику Кремля за підтримку християн на Близькому Сході та наголосив на особливих зв’язках між Росією та Єрусалимською православною церквою.

Своєю чергою Путін вручив патріарху орден Дружби. Як заявили в Кремлі, нагороду присудили за "значний внесок у зміцнення співпраці та духовних зв’язків із Росією".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп розглядає єрусалимського патріарха Феофіла ІІІ як потенційного посередника у переговорах між Україною та Росією. Можливість його залучення обговорили під час зустрічі в Білому домі.

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