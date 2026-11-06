"Щодня молюся за вас": патріарх Єрусалиму Феофіл II приїхав до Путіна і назвав війну в Україні "ситуацією вздовж кордону РФ"

Патріарх Єрусалимський Феофіл III під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним запропонував своє посередництво в переговорах між Україною та РФ. Водночас, говорячи про російську агресію, він використав формулювання про "ситуацію вздовж західного кордону", Росії, фактично не назвавши війну війною.

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Про це повідомляє російське ЗМІ "Інтерфакс". Феофіл III прибув до Росії 5 листопада та провів зустріч із Путіним у Кремлі.

Під час розмови патріарх заявив, що знає про пропозиції щодо переговорів стосовно війни проти України, і запропонував долучитися до цього процесу.

"Я знаю, що є пропозиції щодо переговорів стосовно ситуації, яка триває вздовж вашого західного кордону", – сказав він.

Його посередництво могло б допомогти підтримувати "діалог між братами, які поділяють нашу спільну віру".

Окрім цього, патріарх висловив захоплення російським лідером і заявив, що молиться за нього.

"Я особисто вами захоплююся і щодня молюся за ваше здоров’я, щоб Господь просвітив і надихнув вас на розв’язання всіх завдань, які стоять перед вами", – звернувся він до Путіна.

Також Феофіл III подякував очільнику Кремля за підтримку християн на Близькому Сході та наголосив на особливих зв’язках між Росією та Єрусалимською православною церквою.

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Своєю чергою Путін вручив патріарху орден Дружби. Як заявили в Кремлі, нагороду присудили за "значний внесок у зміцнення співпраці та духовних зв’язків із Росією".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп розглядає єрусалимського патріарха Феофіла ІІІ як потенційного посередника у переговорах між Україною та Росією. Можливість його залучення обговорили під час зустрічі в Білому домі.

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