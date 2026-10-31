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Щоб не залежати від арабських партій: в Ізраїлі розглядають можливість прямих виборів прем'єр-міністра

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
723
Беньямін Нетаньягу
Чинний прем'єр Беньямін Нетаньягу. Ілюстративне фото

Ізраїльська опозиція розглядає зміну законодавства, щоб дозволити виборцям напряму обирати прем'єр-міністра окремо від уряду. Наразі в Ізраїлі прем'єра призначають за допомогою парламентської процедури: кожна обрана до Кнесету політсила радить президенту кандидатуру, яку вона підтримує, після чого президент офіційно доручає конкретній особі – зазвичай лідеру партії, яка набрала найбільше мандатів або має найкращі шанси збудувати більшість – сформувати уряд.

Після виборів, які відбулися у вівторок, 27 жовтня, ні блок прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, ні його опоненти не отримали більшості в Кнесеті. Тож пряме голосування громадян могло би стати виходом із політичного глухого кута, пише The Times of Israel.

Цю ініціативу може висунути так званий блок анти-Нетаньягу. Це неформальне політичне об'єднання, спільною метою якого є усунення нинішнього очільника уряду з посади.

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Політики вважають, що так можна буде сформувати уряд меншості, не покладаючись на підтримку арабських партій.

Зазначимо, що сам Нетаньягу висунув аналогічну пропозицію після непереконливих виборів у березні 2021 року, після того як його власні зусилля щодо створення коаліції зайшли у глухий кут.

Запровадження прямих виборів прем'єра вимагатиме внесення змін до закону і підтримки щонайменше 61 члена Кнесету зі 120.

Як писав OBOZ.UA, за результатом підрахунку бюлетенів 27 жовтня привладний блок чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу отримав 53 місця у Кнесеті, а блок його опонента Гаді Айзенкота – 48, тоді як для більшості потрібен щонайменше 61 мандат.

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