''Щоб бути вільним, потрібно вселяти страх'': Франція провела випробування нової ядерної ракети M51.3. Фото і відео

Франція провела перше випробування нової стратегічної балістичної ракети морського базування M51.3. Ракету без ядерної боєголовки запустили з атомного підводного човна Le Vigilant біля узбережжя департаменту Фіністер.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для свободи потрібно вселяти страх, а для цього – бути могутнім. Про це повідомив сам Макрон, а також пише Le Parisien.

Як пройшло випробування M51.3

Ракету M51.3, третю модифікацію стратегічної балістичної ракети морського базування M51, запустили з підводного човна Le Vigilant у рамках операції SMERTRIOS.

Метою випробування було перевірити здатність підводного човна застосовувати ракету M51 після періодичного простою для технічного обслуговування та ремонту.

Ракета не мала ядерної боєголовки та впала у Північну Атлантику за кількасот кілометрів від будь-якої берегової лінії. Влада Франції відстежувала ракету протягом усього польоту.

Макрон заявив про силу французького стримування

Макрон спостерігав за запуском із борту фрегата "Овернь".

"Цей технічний успіх є ще одним доказом надійності нашого стримувального потенціалу, чия подальша життєздатність гарантована", – заявив французький президент.

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Він також зазначив: "Щоб бути вільним, треба вселяти страх. А щоб вселяти страх, треба бути могутнім".

Макрон привітав усіх, хто долучився до випробування, та наголосив, що лише одиниці держав мають такий рівень компетенцій.

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Випробування відбулося на тлі напруженості в Європі

Пуск відбувся на тлі загострення напруженості в Європі. Макрон раніше попереджав про зміну характеру "російської агресії та погроз" щодо європейських країн після серії "гібридних" атак, які приписують Москві.

Він також заявляв, що ці атаки "не залишаться без відповіді".

Цього року французький президент запропонував європейцям приєднатися до "передової" системи ядерного стримування, розробленої на основі його нової доктрини.

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Франція модернізує ядерне стримування

Нову версію міжконтинентальних балістичних ракет, розміщених на французьких підводних човнах, країна прийняла на озброєння рік тому. Це назвали "важливим кроком у модернізації океанічної складової французького ядерного стримування".

Макрон також заявив, що за десять років бюджет французьких збройних сил подвоїться. Наразі триває будівництво майбутніх стратегічних підводних човнів.

Цього року Франція також запустила програму створення гіперзвукових маневрених стратегічних ракет, якими буде оснащено повітряний компонент сил стримування.

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"Наші сили ядерного стримування захищають нас і захищатимуть надалі", – заявив Макрон.

Як повідомляв OBOZ.UA, Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на винищувачах Rafale. Навчання проходить на тлі переговорів Парижа і Києва щодо можливої передачі Україні французьких літаків.