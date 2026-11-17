Рівень підтримки президента США Дональда Трампа залишається поблизу найнижчої позначки за час його президентства. Після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу його діяльність схвалюють лише 32% американців.

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Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, оприлюднені 16 листопада. Дослідження показало, що рейтинг американського лідера майже не змінився за останній місяць на тлі невдоволення війною проти Ірану та її економічними наслідками.

Як змінився рейтинг Трампа

Згідно з результатами чотириденного опитування, 32% громадян США позитивно оцінюють роботу Трампа на посаді президента. Цей показник залишається практично незмінним протягом чотирьох поспіль досліджень Reuters/Ipsos.

У середині жовтня рівень схвалення американського лідера опустився до 31%, що стало найнижчим показником за час його президентства.

Однією з причин падіння популярності Трампа цього року стала війна США проти Ірану, яка негативно позначилася на фінансовому становищі американців. Зокрема, бойові дії спричинили різке подорожчання пального, посиливши економічне невдоволення населення.

Ці обставини також вплинули на результати проміжних виборів 3 листопада, за підсумками яких Республіканська партія втратила контроль над Конгресом. Водночас лише 31% опитаних американців підтримують війну проти Ірану.

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Що відбувається з підтримкою демократів

Опитування також виявило зростання невдоволення керівництвом Демократичної партії. Зокрема, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер має більше противників, ніж прихильників серед однопартійців.

Позитивно його діяльність оцінюють 34% демократів, тоді як 43% висловлюють негативне ставлення. Ще 22% респондентів зазначили, що ніколи не чули про політика.

Для порівняння, у лютому Шумера підтримували 38% демократів, а негативно оцінювали 37%.

Напередодні виборів лідера фракції сенатор зіткнувся з конкуренцією з боку представника Меріленду Кріса Ван Голлена. Останній займає жорсткішу позицію щодо дій Ізраїлю в секторі Гази та допускає необхідність обмеження окремих постачань американського озброєння.

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Шумер також критикував ізраїльські військові операції, однак виступав проти запровадження обмежень на продаж зброї союзнику США. Розбіжності щодо війни в Газі поглибили суперечності всередині Демократичної партії.

Водночас лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс користується вищою підтримкою однопартійців. Позитивно до нього ставляться 40% демократів, негативно – 29%, а ще 29% заявили, що не знають цього політика.

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Натомість серед республіканців спостерігається значно вища згуртованість навколо партійного керівництва. Трампа підтримують 75% прихильників Республіканської партії, а віцепрезидента Джей Ді Венса – 77%.

Зазначається, що у січні демократи отримають контроль над обома палатами Конгресу США.

Опитування Reuters/Ipsos проводили онлайн серед 1521 повнолітнього американця. Статистична похибка дослідження становить приблизно 3 відсоткові пункти.

Нагадаємо, у вересні рейтинг Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня. За результатами опитування Focaldata, його діяльність схвалювали лише 33% зареєстрованих виборців. Основними причинами невдоволення стали економічні проблеми та погіршення фінансового становища американців.

Як писав OBOZ.UA, напередодні проміжних виборів Трамп оголосив про масштабні виплати американцям на 2,35 млрд доларів. Таке рішення ухвалили на тлі падіння рейтингу президента.