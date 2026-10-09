Сейм Латвії заборонив місцевим депутатам їздити до Росії та Білорусі: що відомо

У четвер, 8 жовтня, депутати Сейму Латвії терміново ухвалили поправки до закону "Про обмеження дій, що загрожують національній безпеці". Ними встановлюється заборона для депутатів міських та крайових дум на поїздки до Росії та Білорусі.

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Досі такі обмеження вже поширювались на кілька категорій посадових осіб та працівників, а також на депутатів Сейму. Про це повідомило видання Delfi

Що відомо

Така заборона вже діє для кількох категорій посадових осіб та працівників, а також на депутатів Сейму. Ухвалені поправки доповнюють другу частину 2 статті закону новим пунктом. У ньому зазначається, що депутатам дум самоврядувань також заборонено виїжджати до Росії та Білорусі.

Поправки до закону ініціювала група депутатів, зокрема голова фракції Сейму "Нова Єдність" Едмундс Юревіцс. Видання зазначило, що за зміни проголосували всі депутати, які брали участь у голосуванні, тоді як більшість депутатів, обраних свого часу від партії "Стабільності!", не брали участі в голосуванні.

"Депутати в анотації вказали, що посадовим особам самоврядувань доступна докладна інформація про критичну інфраструктуру, плани цивільної оборони, транспортні та логістичні вузли, а також про інші ресурси, що знаходяться в розпорядженні самоврядувань", – йдеться в матеріалі. Саме тому, на їхню думку, потрібно поширити обмеження на поїздки як на депутатів Сейму, так і на депутатів самоврядувань, щоб забезпечити єдиний підхід до всіх виборних посадових осіб.

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