Сербський літак із проросійськими політиками розвернули на шляху до Москви: спливли подробиці

Літак сербської авіакомпанії Air Serbia, який прямував із Белграда до Москви, повернули до аеропорту вильоту після отримання інформації про необхідність додаткової перевірки одного з пасажирів. На борту перебували сербські політики, зокрема колишній віцепрем'єр Александр Вулін, міністр без портфеля Ненад Попович і директор компанії "Србіягаз" Душан Баятович.

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Про це повідомляє Newsmax Balkans. В авіакомпанії пояснили, що рішення про повернення ухвалили після отримання відповідної інформації від служб аеропорту. Екіпаж діяв згідно з інструкціями компетентних органів і чинними правилами безпеки.

Що сталося з літаком

За інформацією авіакомпанії Air Serbia, після отримання повідомлення від відповідних служб виникла необхідність провести додаткові перевірки безпеки щодо одного з пасажирів.

У зв'язку з цим було ухвалено рішення повернути літак до Белграда, щоб повністю виконати всі необхідні процедури. В авіакомпанії наголосили, що контроль пасажирів і багажу належить до компетенції служб авіаційної безпеки аеропорту.

Також там запевнили, що екіпаж діяв відповідно до встановлених процедур і найвищих стандартів безпеки.

Хто перебував на борту

Раніше окремі сербські медіа повідомили, що серед пасажирів рейсу до Москви могли бути президент Соціалістичного руху Александр Вулін, міністр без портфеля в технічному уряді Сербії Ненад Попович і директор компанії "Србіягаз" Душан Баятович.

Вулін підтвердив, що перебував у літаку, та спростував неофіційну інформацію про те, що нібито не пройшов необхідний контроль безпеки в аеропорту імені Ніколи Тесли.

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Навіщо сербські політики летіли до Москви

Після повернення літака до Берграда Александр Вулін у телефонній розмові з телеканалом Informer заявив, що поїхав до Москви у службових справах для переговорів щодо газової угоди для Сербії.

За його словами, під час польоту він спав, а коли прокинувся, йому повідомили, що літак уже перебуває в Белграді. Після проходження додаткової перевірки разом з іншими пасажирами він чекав на дозвіл знову піднятися на борт.

Душан Баятович, який також перебував у літаку, розповів телеканалу N1, що після незапланованого повернення рейсу до Белграда провели детальну перевірку всіх пасажирів і багажу.

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Він пояснив, що його поїздка до Росії пов'язана з проблемами постачання газу та здійснення платежів після ситуації навколо Alta Bank. Водночас Баятович зазначив, що не знає причин поїздок Вуліна та Поповича.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року президент Сербії Александар Вучич висловив розчарування через пропозицію Росії укласти лише короткострокову газову угоду до кінця року. За його словами, Белград розраховував на трирічний контракт із "Газпромом", про який сторони домовлялися протягом кількох місяців.

Як писав OBOZ.UA, Сербії може загрожувати скорочення або повне припинення фінансової допомоги Євросоюзу обсягом до 1,5 млрд євро. Серед причин такого рішення – політичний курс Белграда, зокрема його небажання узгоджувати санкційну політику з ЄС щодо Росії.