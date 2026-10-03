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Саудівська Аравія планує наступ на хуситів, щоб деблокувати Червоне море – Reuters

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read3 хв
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Саудівська Аравія планує наступ на хуситів, щоб деблокувати Червоне море – Reuters
Патруль єменської берегової охорони. Ілюстративне фото

Саудівська Аравія планує провести наступальну операцію проти підтримуваних Іраном єменських хуситів. Серед варіантів, які розглядає Ер-Ріяд, – наступальні дії вздовж узбережжя з метою забезпечення безпеки морського шляху через Червоне море або наступ на кількох фронтах.

Про це пише Reuters із посиланням на регіональні та західні чиновників. Операцію збираються розпочати в найближчі тижні. Вона буде проводитися під керівництвом єменських сухопутних сил, що перебувають під контролем Ер-Ріяда, та підтримуватися саудівськими авіаударами.

Хоча США вже надають розвідувальні дані для підтримки операцій Ер-Ріяда в Ємені, а деякі країни Близького Сходу та Європи надають королівству переважно оборонну військову допомогу, очікується, що союзники Саудівської Аравії не братимуть безпосередньої участі в бойових операціях.

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Шестеро осіб, обізнаних із підготовкою Саудівської Аравії, не змогли назвати точні терміни початку наступу: їхні оцінки коливалися від "протягом тижня" до "після проміжних виборів у США на початку листопада".

Ключовою метою запланованого наступу є повернення територій, швидко захоплених хуситами минулого місяця, коли вони просунулися вздовж узбережжя та взяли під контроль протоку Баб-ель-Мандеб.

"За словами чиновників з країн Перської затоки та Ємену, саудівці розглядають два можливі варіанти наступу: або вузькоспрямовану атаку на район навколо Баб-ель-Мандеб, або більш масштабний наступ, що також включатиме інші синхронізовані атаки на кількох фронтах по всьому Ємену – у провінціях Аль-Байда, Маріб, Таїз та Аль-Джауф", – сказано в статті.

За словами чиновників, для наступальної операції може бути мобілізовано понад 100 000 єменських військовослужбовців, залежно від її масштабів.

Нагадаємо: Саудівська Аравія вступила у громадянську війну в сусідньому Ємені у 2015 році на чолі арабської коаліції на підтримку міжнародно визнаного уряду, який хусити витіснили зі столиці Сани.

Сторони здебільшого дотримувалися перемир’я, укладеного у 2022 році, аж до цього року, коли хусити розпочали ракетні та дронові атаки на саудівські судна та нафтову інфраструктуру – це стало наслідком війни з Іраном.

Західні дипломати та чиновники країн Перської затоки заявили: Ер-Ріяд дійшов висновку, що не може розпочинати нові мирні переговори з хуситами в Ємені, поки бойовики контролюють Баб-ель-Мандеб, що дає їм значний вплив на ситуацію у світі. 

Що відбувається в Червоному морі

Єменські хусити 11 вересня захопили стратегічний острів Перім у Баб-ель-Мандебській протоці на півдні Червоного моря. Урядові сили Ємену залишили острів, а бойовики також встановили контроль над прибережним містом Дхубаб на материку.

Перім розташований у Баб-ель-Мандебській протоці, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Контроль над островом посилює позиції хуситів на одному з ключових морських маршрутів світу,який набув особливого стратегічного значення після блокади Ормузької протоки.

Контроль хуситів над Баб-ель-Мандебською протокою може стати більшим важелем впливу, ніж навіть блокування Ормузької протоки. Адже через неї проходить приблизно 15% світового трафіку морських перевезень і до третини – контейнерних.

Дії хуситів посилюють позиції Ірану, але вони переслідують і власні цілі, розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Як повідомляв OBOZ.UA, США перекинули дві додаткові батареї Patriot до Саудівської Аравії та Катару, щоб посилили протиповітряну оборону. Комплекси мають захищати ключові нафтогазові об’єкти країн на випадок відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.

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