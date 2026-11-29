Міністерство оборони Румунії замовило додаткові 66 бойових машин Lynx у німецької оборонної компанії Rheinmetall в рамках угоди, укладеної у травні 2026 року. У травні Румунія замовила 232 машини, тож сумарно сусідня країна повинна отримати 298 БМП KF41 Lynx загальною вартістю 738 мільйонів євро.

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Переважна більшість заказу – саме БМП Lynx, зазначають в Hartpunkt. Та окрім базового варіанту в рамках замовлення румунські армія також отримає певну кількість самохідних мінометів, санітарних машин та командно-штабних машин на базі KF41 Lynx.

Що відомо про замовлення

Хоча Румунія поспішає замовити вже додаткові БМП, країна ще не отримала жодної з цих машин. Перші поставки у Румунію стартують в 2028 році, а до 2030 року Rheinmetall має поставити усі 298 передбачених KF41 Lynx.

Окрім Румунії, Угорщина та Італія також вирішили закупити бойові машини на базі цієї платформи для власних збройних сил.

"Закупівля KF41 Lynx – це аспект особливої ​​важливості в поточному контексті регіональної безпеки та враховуючи необхідність прискорення процесу модернізації Збройних сил Румунії", – зазначає румунське оборонне міністерство.

Окрім цього натяку на російську військову загрозу, румунське відомство пояснює необхідність цього заказу тим, що зазначена БМП "вже відмінно пройшла бойові випробування" в Збройних Силах України.

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Своєю чергою українські фахівці зазначають, що новина про румунське замовлення є сприятливою, бо це означає, що база для обслуговування новітніх БМП нашої армії буде розміщена в найближчій сусідній країні.

Важливий контракт

Ще минулого року Україна обрала основну бойову машину піхоти, яку у майбутньому вироблятиме на власній території. Нею стала зазначена KF41 Lynx.

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Вже тоді повідомлялося про контракт на постачання кількох сотень машин (хоча точні числа не розкривалися).

А перші бойові машини піхоти Lynx KF41 в ЗСУ потрапили на початку 2026 року. Початкова партія була з п'яти машин, причому фінансування здійснювалося коштом Федеративної Республіки Німеччина. Рішення на користь Lynx KF41 ухвалили після ретельних випробувань БМП нового покоління.

До України потрапили БМП, які оснащені двомісною баштою Lance і спеціально сконфігуровані відповідно до потреб Збройних сил України.

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У Rheinmetall зазначають, що це лише перший етап співпраці – наступним кроком може стати закупівля додаткових партій, зокрема з локалізацією виробництва в Україні.

Що відомо про БМП

БМП Lynx KF41 належить до сімейства бойових машин, розроблених з урахуванням поточних і майбутніх вимог сучасного поля бою. Машина вирізняється високою модульністю, відкритою електронною архітектурою і найбільшим захищеним внутрішнім об'ємом у своєму класі, що дає змогу інтегрувати нові системи та озброєння в майбутньому.

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Завдяки масштабованій концепції ваги, потужній системі приводу і сучасним засобам захисту Lynx KF41 поєднує високу мобільність з максимальним рівнем безпеки екіпажу і десанту.

Окремо можна відзачити високий рівень ергономіки, що дає змогу ефективно використовувати машину навіть під час тривалих бойових завдань.

Очікується, що надходження Lynx KF41 посилить механізовані підрозділи ЗСУ, підвищить їхню живучість на полі бою і розширить можливості для наступальних і оборонних операцій.