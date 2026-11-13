Румунія вслід за Польщею хоче збільшити контингент США на тлі загроз із боку Росії – FT

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівПʼятниця, 13-те: які забобони і прикмети існуютьПʼятниця, 13-те: які забобони і прикмети існуютьОбгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото та відеоОбгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото та відеоВ Україні різко переписали курс долараЗдати долари в обмінники можна за новим курсом: скільки коштує валюта 13 листопадаУ Москві підірвали в авто колишнього прессекретаря Азарова: в якому він стані. Фото, відео і всі подробиціУ Москві підірвали в авто колишнього прессекретаря Азарова: в якому він стані. Фото, відео і всі подробиціВ Одесі внаслідок атаки РФ загинули дві людини, є постраждалі. ФотоВ Одесі внаслідок атаки РФ загинули дві людини, є постраждалі. ФотоНацбанк "видає" українцям золоті 100 грн зі спеціальним дизайномНацбанк "видає" українцям золоті 100 грн зі спеціальним дизайном: який вони мають виглядБув вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. ФотоБув вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. ФотоСупряга та Литвин одружилисяЗірковий гравець "Динамо", якого називали новим Шевченком, одружився з "Міс Земля Україна-2021". ФотоУ Києві відновили рух тролейбусів: які маршрути вже працюютьУ Києві відновили рух тролейбусів: які маршрути вже працюють
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Румунія вслід за Польщею хоче збільшити контингент США на тлі загроз із боку Росії – FT

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read3 хв
438
Румунія вслід за Польщею хоче збільшити контингент США на тлі загроз із боку Росії – FT
Американські військові / Нікушор Дан

У Румунії вслід за Польщею захотіли постійну військову базу  США на своїй території. За прикладом Варшави, Бухарест згоден платити Штатам за розміщення військ.

Таку пропозицію висловив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє Financial Times. Ініціатива виникла на тлі посилення російських дронових атак у регіоні та прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Європі. 

Румунія готова платити США за розміщення військ на своїй території

Президент Румунії Нікушор Дан розповів Financial Times, що  запропонував "деякі цифри... щодо військ, щодо розподілу витрат".

Те саме раніше зробила Польща, що  заявила про готовність платити Вашингтону 15 000 доларів на рік за кожного американського солдата, розміщеного на майбутній військовій базі – яку польський президент Кароль Навроцький зібрався назвати "Форт Трамп".

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
4,2 т.
Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Відео
4,2 т.
Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Відео
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
2,3 т.
Керував організованою злочинною групою: в Румунії екскандидату в президенти Джорджеску висунули обвинувачення
2,3 т.
Керував організованою злочинною групою: в Румунії екскандидату в президенти Джорджеску висунули обвинувачення
Даниїл БорщДаниїл Борщ
198
Німецький виробник дронів для України Quantum Systems зазнав кібератаки: що відомо
198
Німецький виробник дронів для України Quantum Systems зазнав кібератаки: що відомо

"Ми хочемо мати більше американських військ і більше смертоносних можливостей", – підкреслив румунський президент.

Офіс Дана повідомив, що американський контингент у Румунії наразі складається з 1172 солдатів – це менше, ніж попередній контингент у 1700 осіб. Офіс припустив, що розглядає аналогічну пропозицію Польщі.

Цю пропозицію Дан за кілька днів до  цього зробив  заступнику міністра оборони США Елбріджу Колбі під час його візиту до Польщі та Румунії  для оцінки проблем безпеки в регіоні.

Раніше Колбі виступав за "більш обмежену та цілеспрямовану" військову присутність США в Європі, причому Міністерство оборони під керівництвом Піта Гегсета неодноразово погрожувало значно скоротити свою присутність на континенті .

Наразі в Польщі розміщено близько 10 000 американських солдатів, розподілених по десятку баз. Варшава наполягає на будівництві постійної бази, названої на честь Дональда Трампа,  та запропонувала оплатити її, а також сплачувати Штатам по 15 000 доларів на рік за кожного солдата, що перебуватиме там.

Після зустрічі з Гегсетом у вівторок, нагадує FT, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що американський чиновник сказав йому, що "все рухається у правильному напрямку", що він інтерпретував як "зелене світло", дане Пентагоном для постійної військової бази США в Польщі.

Нікушор Дан у коментарі FT наголосив: Румунія  має "дуже, дуже схожу зовнішню політику" з  Польщею, яка займає жорстку позицію щодо Росії.

"Ми розуміємо загрозу Росії та розуміємо, як війна в Україні [загрожує] нашій безпеці", – сказав президент Румунії.

За останні місяці російські дрони неодноразово порушували румунський повітряний простір і навіть падали на території країни, також росіяни завдають ударів по комерційних суднах у Чорному морі біля узбережжя Румунії.

"Росіяни намагаються… змінити менталітет європейських країн, які підтримують Україну. Як і у випадку з безпілотниками, які залетіли на нашу територію, ми отримали [допомогу] і тепер ми набагато краще захищені. Ми плануємо зробити те саме з Чорним морем, посилити обладнання, бути більш готовими, але не до ескалації", – зазначив Дан.

Він додав, що Румунія поступово збільшує витрати на оборону. Однак дефіцит держбюджету поки заважає Бухаресту зрівнятися у цьому з Польщею, котра спрямовує на військові витрати близько 5% ВВП.

Дан також заявив, що американська авіабаза Міхаїла Когелнічану поблизу узбережжя Чорного моря та порт Констанца мають важливе стратегічне значення для США. Бухарест дозволив американським військам використовувати авіабазу у війні Трампа проти Ірану цього року, коли інші столиці ЄС відмовили США у дозволі на використання своїх об'єктів, зазначив президент Румунії.

"Санду-Валентін Матею, колишній командувач румунських ВМС та військовий експерт, наголосив, що нині американський військовий персонал, розміщений у країні, орієнтований головним чином на те,  щоб "забезпечити функціональність" американських баз. Окрім авіабази, США також розмістили особовий склад та системи протиракетної оборони на другій американській базі в Девеселу, на півдні Румунії, поблизу болгарського кордону. Матею сказав, що ще належить з'ясувати, чи готові США направити бойові підрозділи до Румунії", – зазначили у FT.

Як повідомляв OBOZ.UA,Румунія поклала на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі.

Бухарест назвав дії Москви злочином.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиРумуніяСША
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!