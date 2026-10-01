Рубіо у жовтні відвідає Грецію: серед тем переговорів – війна в Україні

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для захисників Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 70 тис. грн (€1 400 )"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. Відео"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. ВідеоВбивство Фаріон"Резонансний злочин сколихнув усю країну": у поліції розповіли, як збирали докази у справі про вбивство ФаріонЖінка зі смартфоном та банківською карткою. ІлюстраціяУкраїнцям із застосунком Дія на телефоні стала доступна нова функція: що змінилосяНБУ випустив нову монету 10 грн. ІлюстраціяНБУ випустив особливі 10 грн в оригінальному дизайні: який вигляд маютьБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. ФотоБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. ФотоРосійський диктатор Володимир Путін"Тенденції саме такі": Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів. ВідеоДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіттяДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіття

Рубіо у жовтні відвідає Грецію: серед тем переговорів – війна в Україні

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 374
Рубіо у жовтні відвідає Грецію: серед тем переговорів – війна в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо 6–7 жовтня відвідає Афіни
Джерело: Колаж OBOZ.UA/Getty/Pexels

Державний секретар США Марко Рубіо 6–7 жовтня відвідає Афіни, де візьме участь у шостому раунді Стратегічного діалогу між США та Грецією. Серед тем переговорів будуть питання оборонної та енергетичної співпраці, ситуація у Східному Середземномор'ї, а також розвиток подій в Україні та на Близькому Сході.

Про це повідомляє eKathimerini. Очікується, що Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Греції Йоргосом Герапетрітісом і прем'єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом.

Що обговорять США та Греція

Центральною частиною візиту стане шостий раунд Стратегічного діалогу США та Греції, започаткованого у грудні 2018 року. Сторони планують обговорити, зокрема, військові об'єкти та підтримку, яку Афіни надають Сполученим Штатам у межах Угоди про взаємне оборонне співробітництво, а також ширшу взаємодію у сфері безпеки.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 1,8 т.
"Її серце б’ється": у США засуджена до смертної кари жінка вижила після двох смертельних ін’єкцій
icon 1,8 т.
"Її серце б’ється": у США засуджена до смертної кари жінка вижила після двох смертельних ін’єкцій
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 920
У Польщі затримали українського підлітка, який шукав в інтернеті інструкції здійснення теракту
icon 920
У Польщі затримали українського підлітка, який шукав в інтернеті інструкції здійснення теракту
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 684
Повістка може знайти навіть за кордоном: у Польщі уточнили правила мобілізації, але полякам вони не сподобались
icon 684
Повістка може знайти навіть за кордоном: у Польщі уточнили правила мобілізації, але полякам вони не сподобались

Окрему увагу можуть приділити енергетичним проєктам та ситуації у Східному Середземномор'ї. Зокрема, йдеться про можливе розширення територіальних вод Греції на південь від Криту до 12 морських миль і відновлення досліджень морського дна для проєкту Great Sea Interconnector.

Вашингтон виступає за недопущення напруженості всередині НАТО та підтримує проєкти енергетичного сполучення, водночас просуваючи експорт американського скрапленого природного газу.

Рубіо у жовтні відвідає Грецію: серед тем переговорів – війна в Україні

Марко Рубіо

Джерело: Getty

Рубіо обговорить Україну

Очікується, що під час переговорів також обговорять розвиток подій в Україні. Українська тематика буде однією з частин ширшого порядку денного, до якого також увійде ситуація на Близькому Сході.

Окрім цього, візит Рубіо до Афін має продемонструвати міцність американсько-грецьких відносин та стати знаком підтримки посолки США в Греції Кімберлі Ґілфойл.

Нагадаємо, США та Данія досягли угоди щодо безпеки Гренландії після суперечок навколо майбутнього острова. Документ передбачає зміцнення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці.

Як писав OBOZ.UA, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що війна в Україні завершиться шляхом переговорів. За його словами, Дональд Трамп готовий задіяти можливості США, якщо це допоможе зблизити позиції України та Росії.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійна на Близькому СходіГреціяАфіниМарко РубіоМарко РубіоКіріакос МіцотакісКіріакос Міцотакіс
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись