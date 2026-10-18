Рубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до Starshield

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Сили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуУкраїнцям із газовими плитами порадили встановити корисний приладУкраїнцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад: яка цінаЩе одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. ФотоЩе одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. ФотоЩо НБУ зробить із монетами 1 і 2 грнЩо буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУУ Петербурзі зняли будівельні риштування з храму Спас на Крові: чому це поганий знак для Росії і як це працювало у минулому. ФотоУ Петербурзі зняли будівельні риштування з храму Спас на Крові: чому це поганий знак для Росії і як це працювало у минулому. ФотоVolkswagen GolfУкраїнці масово купують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделіКінець світу почнеться вже у листопаді 2026-го: науковці сказали, у якій країні є шанси вижитиКінець світу почнеться вже у листопаді 2026-го: науковці сказали, у якій країні є шанси вижитиВ Італії протестувальники кинулись палити міста, наслідуючи Францію: поліція їх жорстко розігнала. Фото і відеоВ Італії протестувальники кинулись палити міста, наслідуючи Францію: поліція їх жорстко розігнала. Фото і відеоВ Україні різко переписали ціни на картоплюВ Україні різко переписали ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограмКількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералівКількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів

Рубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до Starshield

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 33
Рубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до Starshield
Марко Рубіо

Україна не має доступу до американської оборонної системи супутникового зв'язку Starshield. Київ просив про нього, щоб завдавати ударів по цілях на території РФ.

Питання надання такого доступу Україні "зараз обговорюється".  Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у коментарі виданню Мagnо News.

Що сказав Рубіо

За словами посадовця, Україна не має доступу до системи Starshield.

"Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Українці просили надати їм такий доступ, щоб завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Наразі вони не мають доступу до цієї системи", – сказав Рубіо.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 12,6 т.
У Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка через Дністер. Відео
icon 12,6 т.
У Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка через Дністер. Відео
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 1,4 т.
У Франції на вулиці вийшли до пів мільйона людей: штурмували мерію, палили автомобілі та громили вітрини. Відео
icon 1,4 т.
У Франції на вулиці вийшли до пів мільйона людей: штурмували мерію, палили автомобілі та громили вітрини. Відео
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 1,3 т.
Румунські F-16 збили два безпілотники, які порушили повітряний простір країни – Міноборони
icon 1,3 т.
Румунські F-16 збили два безпілотники, які порушили повітряний простір країни – Міноборони

Держсекретар заперечив, що адміністрація президента США Дональда Трампа причетна до нещодавніх обмежень у роботі Starlink в Україні, через які було зірвано низку важливих місій Сил оборони.

"Я не знаю, яке у них (обмежень. – Ред.) пояснення, але це не має жодного стосунку до Білого дому. Я бачив повідомлення про це днями. Це категорично неправдива інформація. Ніхто в Білому домі не наказував комусь сповільнювати інтернет або знижувати швидкість з'єднання, щоб певні безпілотники не могли ним користуватися. Але, наскільки я розумію, система знову працює. Принаймні саме про це я читав і що ми чули два дні тому", – наголосив Рубіо.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 14 жовтня в Україні виникли проблеми з Starlink під час руху, обмеження зачепили "військовий пакет". Внаслідок обмеження швидкості було зірвано низку місій Сил оборони.

Після скандалу, що виник через обмеження,  Трамп відхрестився від їх запровадження для України. Також президент США запевняв, що й Ілон Маск  до цього непричетний.

Натомість деякі західні медіа з посиланням на джерела стверджували, що саме власник SpaceX  запропонував Трампу обмежити швидкість Starlink в Україні  – і президенту США пропозиція сподобалась.  

Схожі теми
Війна в УкраїніУкраїнаStarlinkБілий дімМарко РубіоМарко РубіоДональд ТрампДональд ТрампІлон МаскІлон Маск
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись