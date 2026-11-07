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Рубіо намагається посилити контроль над Держдепом в контексті наступних виборів президента США – Reuters

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
465
Рубіо намагається посилити контроль над Держдепом в контексті наступних виборів президента США – Reuters
Марко Рубіо. Джерело: U.S. Department of State

Державний секретар США Марко Рубіо попередив працівників Держдепу про можливість звільнення за неетичну поведінку та закликав посадовців не виходити за межі своїх повноважень. Він також посилив контроль за ухваленням рішень і закордонними поїздками.

Попередження й заклик пролунали ще минулого тижня, тобто ще до проміжних виборів у США, зазначає Reuters, посилаючись на власні джерела в Держдепі. Втім, Рубіо намагається посилити контроль над департаментом у контексті наступних виборів президента, припускає агенція.

Що саме сказав Рубіо

За словами джерел агенції, Рубіо попередив підлеглих, що неетична поведінка призведе до звільнення незалежно посади та від зв'язків службовця.

Також держсекретар заявив, що всі важливі рішення мають попередньо погоджувати – або особисто з ним, або з його заступником Крістофером Ландау.

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Попередження підлеглим Рубіо зробив після відставки посла США в Греції Кімберлі Гілфойл (це сталося ще у середині жовтня). Агенція нагадує, що Гілфойл нібито торгувала можливістю доступу до високопосадовців адміністрації Трампа "в обмін на гроші, подарунки та послуги". Колишня телеведуча Fox News Кімберлі Гілфойл свого часу була заручена з сином Трампа. Але вона заперечує звинувачення у торгівлі доступом до посадовців.

Крім того, Рубіо вимагає обмежити закордонні поїздки співробітників. Тепер усі такі відрядження мають погоджувати в його офісі.

До чого тут вибори

Після поразки на проміжних виборах і втрати контролю над Конгресом представники партії республіканців почали дистанціюватися від адміністрації Трампа.

На цьому тлі з’являлися повідомлення, що Рубіо може залишити команду Трампа, щоб зосередитися на підготовці до президентських виборів 2028 року – у якості потенційного кандидата на посаду президента.

Одночасно у Трампа вже обговорюють кандидатуру можливого наступника Рубіо на посаді держсекретаря.

Рубіо спростовує повідомлення про те, що нібито планує залишити адміністрацію президента Дональда Трампа. Він стверджує, що має намір працювати з нинішнім главою Білого дому до завершення його президентського терміну.

А ось свою можливу участь у виборах президента США у 2028 році він не спростовує і не підтверджує.

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