Рубіо наказав іранській делегації покинути США: спливли гучні деталі перемовин

Державний секретар США Марко Рубіо 28 вересня висунув вимогу, щоб іранська делегація при ООН негайно покинула США після того, як переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут. Катарські посередники намагалися досягти дипломатичного прориву, однак сторони не були готові йти на поступки.

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Ще вранці в Білому домі розраховували на можливий прогрес у переговорах, проте вже до пополудня стало зрозуміло, що домовитися не вдалося. Про це повідомило Axios із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Переговори США та Ірану зайшли в глухий кут

Катарські посередники намагалися допомогти сторонам досягти дипломатичного прориву, однак переговори не дали результату. За даними співрозмовників Axios, ані США, ані Іран не були готові йти на поступки.

Ще вранці 28 вересня у Білому домі вважали, що пізніше того ж дня у переговорах може відбутися прогрес. Однак до пополудня стало зрозуміло, що перемовини зайшли в глухий кут.

Рубіо наказав іранській делегації залишити США

За словами американського посадовця, ввечері 28 вересня за наказом Рубіо представництво США при ООН повідомило іранське представництво, що делегація міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі має негайно покинути Нью-Йорк.

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Інший співрозмовник підтвердив, що США вимагали від іранської делегації виїхати. Водночас він зазначив, що Арагчі й так мав повернутися до Тегерана ввечері в понеділок.

"Секретар Рубіо вигнав іранську делегацію, яка затрималася довше, ніж було доречно. Сесія Генасамблеї ООН завершилася, тож настав час їм їхати", – заявив американський посадовець.

Як писав OBOZ.UA:

– Нещодавно Дональд Трамп заявив, що особисто він наближається до критичного моменту у війні з Іраном. Найближчим часом американський президент вирішить, чи відновлювати гарячу фазу війни, чи ні. Трамп сказав, що не знає, до якого саме рішення він більше схильний.

Головні історії дня

– За три дні до цього глава Білого дому стверджував, що Іран нібито прагне якомога швидше укласти угоду, а Вашингтон відкритий для можливості переговорів із Тегераном.