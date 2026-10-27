Розвідка Румунії звинуватила Росію у координації диверсії біля збройового підприємства: серед виконавців громадянин України

Служба розвідки Румунії у понеділок, 26 жовтня, заявила про викриття диверсійної мережі, яку координувала Росія. У Бухаресті вважають, що ця група несе відповідальність за пожежу, яка сталася у вересні на промисловому об’єкті в центральній Румунії поблизу державного підприємства з виробництва зброї.

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Про це пише Reuters. Румунські прокурори, що спеціалізуються на боротьбі з організованою злочинністю, заявили, що домагаються екстрадиції двох білоруських підозрюваних, затриманих у Німеччині, та одного українця, затриманого в Польщі. Усіх трьох підозрюють у причетності до справи про підпал.

Служба розвідки повідомила, що всі троє входили до мережі, якою керувала Росія. Координатори визначили для виконавців цілі, зокрема "державні та приватні об’єкти з виробництва зброї, а також інші об’єкти, що становлять військовий та промисловий інтерес".

Ситуація в Румунії

Румунія є членом Європейського Союзу та НАТО, країна має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю понад 600 км. Президент Нікушор Дан заявив, що Румунія є ціллю гібридної війни, яку веде Росія з метою дестабілізації держав, які підтримують Київ.

Рік тому Польща та Румунія затримали вісім осіб, підозрюваних у причетності до російського плану відправки вибухонебезпечних посилок до України.

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Цього місяця Дан звинуватив Росію в ескалації атак на східний фланг НАТО після серії ударів безпілотників по вантажних суднах у Чорному морі. За останні три тижні біля берегів країн-членів НАТО – Румунії та Болгарії – було вражено щонайменше вісім вантажних суден. Внаслідок цих атак 34 моряки загинули або вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Чорному морі поблизу румунського міста Констанца зазнало аварії та перекинулося комерційне судно Khoryv під прапором Коморських островів. На борту перебували 13 членів екіпажу, дев’ятьох вдалося врятувати, одна людина загинула, ще троє зникли безвісти.

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