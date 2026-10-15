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Розстріл американського військового не показуватимуть у прямому ефірі: Трамп передумав

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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Розстріл американського військового не показуватимуть у прямому ефірі: Трамп передумав
Трамп скасував план транслювати страту Нідала Хасана в прямому ефірі. Джерело: Getty Images/колаж OBOZ.UA

Розстріл колишнього американського військового психіатра Нідаля Маліка Хасана, засудженого до страти за вбивство 13 людей на військовій базі Форт-Гуд у 2009 році, не транслюватимуть у прямому ефірі. Президент США Дональд Трамп скасував попереднє рішення Пентагону, який планував зробити страту доступною для публічного перегляду.

Про це Трамп заявив 15 жовтня у своїй соцмережі, пише Reuters. Він підтвердив, що Хасана стратять, як і планувалося, через розстріл, але без прямої трансляції, а найближчі родичі загиблих зможуть бути присутніми на страті.

Трамп пояснив, чому скасував трансляцію

Президент США Дональд Трамп нагадав, що колишній майор армії США Хасан убив 13 осіб, зокрема вагітну військову, крім того, він завдав тяжких поранень ще 32 людям.

"Я думаю, що трансляція страти для загального перегляду могла б стати сильним стримувальним фактором, щоб світ побачив, як Америка поводиться з терористами та покидьками на кшталт Хасана. Але багато дуже хороших і доброзичливих людей воліли б не спостерігати за його смертю – ані через трансляцію, ані за допомогою будь-яких інших візуальних засобів, – написав Трамп.

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"Він помре, як і заплановано, через розстріл, але ця подія не транслюватиметься", – додав президент.

За словами Трампа, найближчі родичі жертв зможуть особисто бути присутніми під час страти, якщо захочуть.

"Вони заслуговують побачити правосуддя!" – заявив він.

Пентагон раніше планував пряму трансляцію страти

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що страту Хасана транслюватимуть наживо. Він пояснював це необхідністю показати громадськості наслідки таких злочинів.

"Ми подбаємо про те, щоб люди могли це побачити, щоб це було доступно для громадськості. Тому що люди мають розуміти, що за такими діями настають серйозні наслідки", – говорив Гегсет.

Рішення Пентагону викликало значний суспільний резонанс і критику як з боку демократів, так і республіканців. Зокрема, проти трансляції виступав віцепрезидент США Джей Ді Венс, який заявляв, що сам не дивитиметься її.

Хасана стратять через розстріл

У жовтні Трамп розпорядився привести смертний вирок Хасану у виконання. Гегсет запропонував провести страту через розстріл, і президент схвалив цей спосіб.

Страту призначили на 3 грудня 2026 року на військовій базі Форт-Гуд у Техасі. Вона стане першою стратою американського військового через розстріл з 1945 року.

За що засудили Нідаля Хасана

Нідаль Малік Хасан був військовим психіатром армії США. 5 листопада 2009 року він відкрив вогонь на військовій базі Форт-Гуд, убивши 13 людей і поранивши ще 32.

Розстріл американського військового не показуватимуть у прямому ефірі: Трамп передумав

Колишній майор Армії США та військовий психіатр до та після вчиненого  злочину. Джерело: wikipedia

У 2013 році військовий суд визнав Хасана винним у 13 вбивствах та 32 замахах на вбивство і призначив йому смертну кару.

Як повідомляв OBOZ.UA, у серпні 2013 року військовий суд США визнав Хасана винним за 45 пунктами звинувачення в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство й засудив його до страти. У жовтні 2026 року Трамп розпорядився привести смертний вирок Хасану у виконання. Страту планували транслювати в прямому ефірі.

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