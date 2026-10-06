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Розміром з бегемота: у Британії чоловік виростив гарбуз вагою понад 1,2 тонни та встановив рекорд. Фото

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
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Розміром з бегемота: у Британії чоловік виростив гарбуз вагою понад 1,2 тонни та встановив рекорд. Фото
У Британії чоловік виростив гарбуз вагою понад 1,2 тонни. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Цього року найбільший гарбуз у світі вдалося виростити чоловікові з Великої Британії. 65-річний Ієн Патон вписав своє ім'я в історію світового садівництва, виростивши величезний плід вагою 1257,99 кг.

Гігантський овоч за масою виявився порівнянним із дорослою самкою бегемота, а навантажувачу, який його піднімав, знадобилися максимальні зусилля, щоб впоратися з вагою. Про це повідомляє The Telegraph.

Праця без перерв і неймовірні темпи росту

За словами переможця, на догляд за гігантом у нього йшло від п’яти до шести годин щодня протягом двох місяців. Головний секрет успіху полягав у регулярному заглибленні лоз для формування потужної кореневої системи.

Завдяки такому догляду гарбуз збільшувався в розмірах приблизно на 40 см на день у всіх напрямках. Рекордного результату вдалося досягти, незважаючи на літню спеку, яка значно ускладнила умови вирощування напередодні Хелловіна.

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Цей сезон став для Ієна Патона особливим. Раніше протягом 50 років він займався садівництвом разом зі своїм братом-близнюком Стюартом. За час спільної роботи брати 10 разів ставали чемпіонами Європи та тричі завойовували світовий титул. Однак цього року Стюарт залишив вирощування гігантів, щоб вирушити у подорож світом.

Головні вболівальники та американські суперники

Особливу радість британцеві принесла перемога над конкурентами зі США. За словами Патона, серед американських овочівників у нього багато друзів, а сама спільнота вирощувачів гігантських гарбузів — дуже дружня.

Головними помічницями та вболівальницями садівника стали його онуки — п’ятирічна Етта та семирічна Марта. Дізнавшись про встановлення світового рекорду з повідомлення у WhatsApp, дівчатка не приховували свого захоплення.

Розміром з бегемота: у Британії чоловік виростив гарбуз вагою понад 1,2 тонни та встановив рекорд. Фото

У Британії виростили величезний гарбуз. Джерело: Solent News & Photo Agency/Simon Czapp

Розміром з бегемота: у Британії чоловік виростив гарбуз вагою понад 1,2 тонни та встановив рекорд. Фото

У Британії виростили гарбуз вагою понад 1,2 тонни. Джерело: Solent News & Photo Agency/Simon Czapp

Як писав OBOZ.UA, нещодавно 11-річна Кіра Касінець з Ужгорода встановила світовий рекорд зі швидкісного читання. На сцені шоу "Україна шукає таланти" дівчинка напам'ять продекламувала текст із 1328 слів і 2780 складів за 7 хвилин 35 секунд.

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