Розміром з бегемота: у Британії чоловік виростив гарбуз вагою понад 1,2 тонни та встановив рекорд. Фото

Цього року найбільший гарбуз у світі вдалося виростити чоловікові з Великої Британії. 65-річний Ієн Патон вписав своє ім'я в історію світового садівництва, виростивши величезний плід вагою 1257,99 кг.

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Гігантський овоч за масою виявився порівнянним із дорослою самкою бегемота, а навантажувачу, який його піднімав, знадобилися максимальні зусилля, щоб впоратися з вагою. Про це повідомляє The Telegraph.

Праця без перерв і неймовірні темпи росту

За словами переможця, на догляд за гігантом у нього йшло від п’яти до шести годин щодня протягом двох місяців. Головний секрет успіху полягав у регулярному заглибленні лоз для формування потужної кореневої системи.

Завдяки такому догляду гарбуз збільшувався в розмірах приблизно на 40 см на день у всіх напрямках. Рекордного результату вдалося досягти, незважаючи на літню спеку, яка значно ускладнила умови вирощування напередодні Хелловіна.

Цей сезон став для Ієна Патона особливим. Раніше протягом 50 років він займався садівництвом разом зі своїм братом-близнюком Стюартом. За час спільної роботи брати 10 разів ставали чемпіонами Європи та тричі завойовували світовий титул. Однак цього року Стюарт залишив вирощування гігантів, щоб вирушити у подорож світом.

Головні вболівальники та американські суперники

Особливу радість британцеві принесла перемога над конкурентами зі США. За словами Патона, серед американських овочівників у нього багато друзів, а сама спільнота вирощувачів гігантських гарбузів — дуже дружня.

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Головними помічницями та вболівальницями садівника стали його онуки — п’ятирічна Етта та семирічна Марта. Дізнавшись про встановлення світового рекорду з повідомлення у WhatsApp, дівчатка не приховували свого захоплення.

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