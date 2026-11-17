Результати виборів в Конгрес і Сенат США незабаром будуть серйозно впливати на американську внутрішню і зовнішню політику, однак ціла низка актуальних питань постає перед народними обранцями США вже зараз. Одним з головних питань зовнішньополітичного треку залишається розв'язання іранського питання, або хоча б розблокування Ормузької протоки. З цього приводу лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що його партія вже знайшла певну кількість республіканців, які теж планують покласти край війні в Ірані, позбавивши Білий дім політичних ресурсів і змусивши його до швидшого укладання угоди. Зокрема, він наголосив: "Ми збираємось закінчити війну. У нас уже є деякі республіканці, які приєдналися до нас у припиненні війни, і батьки-засновники нашої держави передбачили контроль над бюджетом як один зі способів стримати президента, який веде війну без згоди американського народу".

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США отримали від Ірану нові пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту

Крім того, американська преса, зокрема Reuters, повідомляє про те, що майже одразу після оприлюднення результатів виборів, Іран через Катар направив до Вашингтону нову пропозицію угоди із США. Підтвердженням цього може слугувати телефонна розмова президента США Дональда Трампа з еміром Катару шейхом Тамімом бен ‌Хамадом Аль Тані, яка відбулась через деякий час після виборів. Крім того, американські ЗМІ натякають, що Білий дім уважно розглядає пропозиції щодо угоди з Іраном, але позиція Тегерану з цього приводу підкріплюється також і публічними погрозами. Так, 9 листопада Іран через свого міністра закордонних справ Аббаса Арагчі вчергове попередив США, що продовження військових дій стане "пеклом". Звичайно, риторика про "пекло" є дещо перебільшеною з міркувань популізму, але може слугувати попереджувальним сигналом для привертання західної суспільної уваги щодо ідей Білого дому відновити удари по Ірану, які неодмінно зіткнуться з асиметричними відповідями Тегерану.

Фінансово-економічні проблеми змушують КВІР бути готовими до угоди із США

При цьому потрібно пам’ятати про існування такої іранської військово-політичної організації як КВІР (Корпус Вартових Ісламської революції), що значно посилила свій вплив після війни з Ізраїлем та США. Тому головним суттєвим фактором, який може схилити керівництво КВІР до підписання компромісної угоди із США, є фінансовий фактор. Варто наголосити, що КВІР, яка фактично являє собою військово-політичний блок різних владних іранських угруповань, контролює певні сектори економіки Ірану (банківська сфера, видобувна промисловість тощо) і зараз зазнає значних фінансових втрат через кризу, викликаною війною та обстрілами іранської інфраструктури. Тому керівництво КВІР, яке може втратити засоби фінансування своїх операцій, змушене буде обирати між угодою зі США чи ризиком посилення втрати ресурсів, необхідних для утримання власної системи, зокрема у відносинах з іншими угрупованнями КВІР усередині країни.

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Продовження війни чи блокади для США – неефективна стратегія, яка веде до матеріальних та репутаційних втрат

У будь-якому разі рішення про продовження війни з Іраном залежить від Білого Дому, тому наразі можна констатувати, що США мають три основні шляхи дій в даній ситуації. Перший варіант – це кардинальне та остаточне розв'язання іранської проблеми, яке неможливе без масштабної наземної військової операції із залученням союзників. Ресурсів для цього майже немає, підтримки особливої також немає, а втрати особового складу і техніки можуть бути масштабними та резонансними. В умовах зміни влади в Ізраїлі після виборів навіть ізраїльська підтримка може виявитись недостатньою. Крім того, військовий міністр Пітер Гегсет знаходиться під загрозою імпічменту саме за невдалу операцію проти Ірану, а після 3 січня 2027 року, коли оновлений Конгрес запрацює – зміна військового керівництва США буде майже гарантована, що значно знизить вірогідність поновлення війни проти Ірану. Другим шляхом є продовження блокади Ірану та Ормузької протоки, стратегія, яку наразі обрала чинна адміністрація Дональда Трампа. Цей метод міг би бути ефективним, якби не китайська та російська підтримка Ірану, на що Білий Дім фактично закриває очі. Відтак блокування теж потребує значних коштів та ресурсів, а новий склад Конгресу може це заблокувати, на що натякав сенатор Чак Шумер.

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Розблокування Ормузької протоки та угода з Іраном – єдиний ефективний шлях виходу США з регіональної кризи

Відтак найбільш логічною опцією зараз можна вважати досягнення мирної угоди з Іраном, адже станом на кінець 2026 року стало очевидним, що військова операція США в Ірані не досягла поставлених цілей. Відтак опція продовжувати збільшувати військові, економічні та репутаційні втрати виглядає максимально недоцільним варіантом, адже зараз ще можна в стилі Трампа заявити про "перемогу" над Іраном і зафіксувати це угодою, завдяки якій Іран також оголосить перемогу для власної аудиторії.

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Попри побоювання деяких експертів, можна констатувати що розблокування Ормузької протоки відновить логістичні маршрути там доволі швидко. За даними The Wall Street Journal, навіть зараз через заміновану та формально заблоковану протоку, під обстрілами, проходить обсяг нафти, який став навіть дещо більшим, ніж у довоєнний період. Відтак головною проблемою є не пропозиція нафти, а вартість її транспортування, на яку впливають рекордні ставки страхування через безпекові ризики проходу через замінований маршрут. Якщо цей фактор нівелюється, то ставки на страхування та інші супутні витрати швидко знизяться, що миттєво вплине на світові ціни на нафту.