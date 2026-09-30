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Російський БПЛА залетів на територію Молдови і вибухнув у 50 км від Кишинева. Відео

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 2,3 т.
Російський БПЛА залетів на територію Молдови і вибухнув у 50 км від Кишинева. Відео
30 вересня російський БПЛА проник на територію Молдови.
Джерело: Колаж OBOZ.UA/ГУР МО України/Pexels

30 вересня російський безпілотник залетів на територію Молдови та вибухнув поблизу населеного пункту Бренешть, приблизно за 50 км від Кишинева. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це у Facebook повідомила молдовська поліція. Правоохоронці зазначили, що БПЛА впав і вибухнув неподалік дороги між населеними пунктами Іванча та Бренешть, після чого на місце направили спеціалізовані служби.

Що відомо 

Через інцидент рух транспорту тимчасово перекрили в обох напрямках. Автомобілі зупиняють за межами безпечної зони, а водіям рекомендують уникати цієї ділянки та користуватися альтернативними маршрутами.

На місці працюють поліцейські, які забезпечують безпеку території. Експерти вибухотехнічного відділу поліції мають оглянути об'єкт та встановити всі обставини інциденту.

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Російський БПЛА залетів на територію Молдови і вибухнув у 50 км від Кишинева. Відео

Дрон впав за 50 км від Кишинева

Джерело: Скриншот

Молдовська поліція закликала громадян не наближатися до невідомих предметів або уламків та у разі їх виявлення негайно телефонувати за номером 112.

Правоохоронці пообіцяли повідомити додаткові подробиці після отримання інформації від своїх співробітників на місці події.

Раніше дрони вже порушували повітряний простір Молдови

Нагадаємо, 18 вересня біля Кишинева впав і вибухнув бойовий дрон із вибухівкою. У Міністерстві оборони Молдови підтвердили, що це був ударний безпілотник, однак його проліт військові не зафіксували на радарах.

Російський БПЛА залетів на територію Молдови і вибухнув у 50 км від Кишинева. Відео

На околиці Кишинева впав і вибухнув дрон

Джерело: NewsMaker

У відомстві пояснили, що дрон не вдалося виявити через його швидкість та висоту польоту. За словами речника Міноборони Маріна Бутука, молдовські радари наразі здатні фіксувати об'єкти на висоті від 2 тисяч метрів, а остаточні обставини інциденту мало встановити розслідування.

Як писав OBOZ.UA, 24 вересня під час масованої атаки РФ на Україну кілька російських безпілотників порушили повітряний простір Молдови. Один із них упав у Флорештському районі, де правоохоронці виявили сліди вибуху та уламки БПЛА. Ще один дрон зафіксували поблизу міста Сороки, а молдовські прикордонники повідомляли про порушення повітряного простору з боку безпілотників.

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