30 вересня російський безпілотник залетів на територію Молдови та вибухнув поблизу населеного пункту Бренешть, приблизно за 50 км від Кишинева. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Про це у Facebook повідомила молдовська поліція. Правоохоронці зазначили, що БПЛА впав і вибухнув неподалік дороги між населеними пунктами Іванча та Бренешть, після чого на місце направили спеціалізовані служби.

Що відомо

Через інцидент рух транспорту тимчасово перекрили в обох напрямках. Автомобілі зупиняють за межами безпечної зони, а водіям рекомендують уникати цієї ділянки та користуватися альтернативними маршрутами.

На місці працюють поліцейські, які забезпечують безпеку території. Експерти вибухотехнічного відділу поліції мають оглянути об'єкт та встановити всі обставини інциденту.

Молдовська поліція закликала громадян не наближатися до невідомих предметів або уламків та у разі їх виявлення негайно телефонувати за номером 112.

Правоохоронці пообіцяли повідомити додаткові подробиці після отримання інформації від своїх співробітників на місці події.

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Раніше дрони вже порушували повітряний простір Молдови

Нагадаємо, 18 вересня біля Кишинева впав і вибухнув бойовий дрон із вибухівкою. У Міністерстві оборони Молдови підтвердили, що це був ударний безпілотник, однак його проліт військові не зафіксували на радарах.

У відомстві пояснили, що дрон не вдалося виявити через його швидкість та висоту польоту. За словами речника Міноборони Маріна Бутука, молдовські радари наразі здатні фіксувати об'єкти на висоті від 2 тисяч метрів, а остаточні обставини інциденту мало встановити розслідування.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, 24 вересня під час масованої атаки РФ на Україну кілька російських безпілотників порушили повітряний простір Молдови. Один із них упав у Флорештському районі, де правоохоронці виявили сліди вибуху та уламки БПЛА. Ще один дрон зафіксували поблизу міста Сороки, а молдовські прикордонники повідомляли про порушення повітряного простору з боку безпілотників.

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