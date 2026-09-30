Влада США в середині вересня викрила підготовку низки замахів на російських опозиційних діячів, серед яких Гаррі Каспаров, Ілля Пономарьов і опозиційний політик Іван Тютрін, який заснував разом з Каспаровим "Форум вільної Росії". Вбивства готувала мережа російських спецслужб.

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Серед інших потенційних цілей могли бути російський тележурналіст і громадський діяч Володимир Кара-Мурза та башкирський активіст Руслан Габбасов. Про це повідомило видання El Mundo.

Що відомо

За даними видання, яке посилається на джерела в оточенні політиків, Гаррі Каспаров, Ілля Пономарьов і опозиційний політик Іван Тютрін, який заснував разом з Каспаровим незалежний майданчик російської опозиції "Форум вільної Росії", останніми місяцями отримали попередження від влади США та Литви про підготовку замахів на них мережею російських спецслужб.

Як мали відбутись вбивства

Як йдеться в публікації, Каспарова і Пономарьова мали вбити в США, а третю жертву планували зарізати або облити бензином і спалити у Вільнюсі. Задум полягав у тому, щоб "ліквідувати одного-двох дисидентів і заразом надіслати жорсткий сигнал іншим", пише медіа.

Опозиціонери отримали попередження про підготовку замахів на них

Каспаров у 2013 році емігрував і оселився в Нью-Йорку. Американська влада влітку повідомила Каспарову про підготовку вбивства, після чого його взяли під особливу охорону, розповіли джерела в його оточенні.

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За інформацією El Mundo, найдалі російська мережа зайшла в організації вбивства Пономарьова. Венесуелець, який живе в Брукліні, виконуючи завдання одного з учасників мережі – свого співвітчизника Анхеля Едуардо Кастро, зробив знімки двох об'єктів у Вашингтоні, пов'язаних з тим, кого прокуратура США називає "жертвою №1". За вбивство цієї людини пропонувалося 40 тисяч доларів, йдеться у публікації. Чоловік зробив і відправив кілька фотографій і відео, але дав зрозуміти, що згоден робити фотографії, але не більше, пише El Mundo. Тоді його попросили знайти когось ще для вбивства, випливає з публікації на сайті Мін'юсту США.

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Інші потенційні жертви

Ще однією потенційною жертвою в США міг бути Кара-Мурза, пише медіа.

Також у Литві можливою ціллю російських спецслужб був Іван Тютрін. Частину 2024 року він перебував під охороною, що збіглося з періодом, коли, за даними американського розслідування, почала діяти мережа російських спецслужб. Останніми місяцями поліція виявила ознаки того, що Тютрін знову став ціллю, пише El Mundo. У публікації наголошується, що з матеріалів справи не ясно, чи саме він був тим дисидентом, якого планували вбити в Литві.

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У списку можливих цілей у Литві також перебуває Габбасов, який виступає за незалежність Башкортостану. У 2025 році він виявив у своїй машині пристрій для стеження, а навесні 2026 року влада Литви повідомила про запобігання замаху на нього.

Для планування кожного етапу вбивства використовувалися кодові слова: вираз "виміряти ділянку та зняти розміри" позначав попереднє спостереження, а "будівництво" – саме вбивство, йдеться в матеріалі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Варшаві польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало 63-річного українця, якого підозрюють у замаху на вбивство представника оборонної промисловості України. За даними слідства, чоловік заклав вибуховий пристрій під автомобіль потенційної жертви в Ірпені, однак механізм не спрацював, після чого він утік до Польщі.

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