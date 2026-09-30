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Російські спецслужби планували вбивства Каспарова, Пономарьова та інших опозиціонерів: в El Mundo розкрили гучні подробиці

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read3 хв
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Російські спецслужби планували вбивства Каспарова, Пономарьова та інших опозиціонерів: в El Mundo розкрили гучні подробиці
Гаррі Каспаров
Джерело: Facebook

Влада США в середині вересня викрила підготовку низки замахів  на російських опозиційних діячів, серед яких Гаррі Каспаров, Ілля Пономарьов і опозиційний політик Іван Тютрін, який заснував разом з Каспаровим "Форум вільної Росії". Вбивства готувала мережа російських спецслужб.

Серед інших потенційних цілей могли бути російський тележурналіст і громадський діяч Володимир Кара-Мурза та башкирський активіст Руслан Габбасов. Про це повідомило видання El Mundo.

Що відомо

За даними видання, яке посилається на джерела в оточенні політиків, Гаррі Каспаров, Ілля Пономарьов і опозиційний політик Іван Тютрін, який заснував разом з Каспаровим незалежний майданчик російської опозиції "Форум вільної Росії", останніми місяцями отримали попередження від влади США та Литви про підготовку замахів на них мережею російських спецслужб.

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Як мали відбутись вбивства

Як йдеться в публікації, Каспарова і Пономарьова мали вбити в США, а третю жертву планували зарізати або облити бензином і спалити у Вільнюсі. Задум полягав у тому, щоб "ліквідувати одного-двох дисидентів і заразом надіслати жорсткий сигнал іншим", пише медіа.

Опозиціонери отримали попередження про підготовку замахів на них

Каспаров у 2013 році емігрував і оселився в Нью-Йорку. Американська влада влітку повідомила Каспарову про підготовку вбивства, після чого його взяли під особливу охорону, розповіли джерела в його оточенні.

За інформацією El Mundo, найдалі російська мережа зайшла в організації вбивства Пономарьова. Венесуелець, який живе в Брукліні, виконуючи завдання одного з учасників мережі – свого співвітчизника Анхеля Едуардо Кастро, зробив знімки двох об'єктів у Вашингтоні, пов'язаних з тим, кого прокуратура США називає "жертвою №1". За вбивство цієї людини пропонувалося 40 тисяч доларів, йдеться у публікації. Чоловік зробив і відправив кілька фотографій і відео, але дав зрозуміти, що згоден робити фотографії, але не більше, пише El Mundo. Тоді його попросили знайти когось ще для вбивства, випливає з публікації на сайті Мін'юсту США.

Інші потенційні жертви

Ще однією потенційною жертвою в США міг бути Кара-Мурза, пише медіа.

Також у Литві можливою ціллю російських спецслужб був Іван Тютрін. Частину 2024 року він перебував під охороною, що збіглося з періодом, коли, за даними американського розслідування, почала діяти мережа російських спецслужб. Останніми місяцями поліція виявила ознаки того, що Тютрін знову став ціллю, пише El Mundo. У публікації наголошується, що з матеріалів справи не ясно, чи саме він був тим дисидентом, якого планували вбити в Литві.

У списку можливих цілей у Литві також перебуває Габбасов, який виступає за незалежність Башкортостану. У 2025 році він виявив у своїй машині пристрій для стеження, а навесні 2026 року влада Литви повідомила про запобігання замаху на нього.

Для планування кожного етапу вбивства використовувалися кодові слова: вираз "виміряти ділянку та зняти розміри" позначав попереднє спостереження, а "будівництво" – саме вбивство, йдеться в матеріалі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Варшаві польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало 63-річного українця, якого підозрюють у замаху на вбивство представника оборонної промисловості України. За даними слідства, чоловік заклав вибуховий пристрій під автомобіль потенційної жертви в Ірпені, однак механізм не спрацював, після чого він утік до Польщі.

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