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Віталій Шапран
Віталій Шапран

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Новини. Світ / Думки
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Блог |

Російська влада знову грубо вчинила з КНР

Російська влада знову грубо вчинила з КНР
Диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Джерело: Getty

На минулому тижні чемезівській Мінпромторг направив до Мінфіну рф список продукції для введення акцизу на імпортну сталь, що вказує на неминучість запровадження цього податку. При цьому 75-85% сталі рф імпортує з Китаю.

Одночасно Євразійська економічна комісія вчергове, тепер вже до 13 лютого 2027 року, продовжила антидемпінгове мито щодо вантажних шин, що походять з Китаю, на час проведення повторного розслідування.

Вочевидь росіяни стали дуже часто використовувати Євразійський економічний союз для проведення агресивної торговельної політики по відношенню до КНР.

Цікаво, коли ж офіційному Пекіну урветься терпець і путінській команді вкажуть на їх справжнє місце на світовому ринку?

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Джерело:facebook.com
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