У пʼятницю, 20 листопада, У Польщі зафіксували падіння російського боєприпасу поблизу кордону з Україною. Інцидент стався неподалік від місця, де британські та інші європейські військові беруть участь у навчаннях із підготовки до можливої миротворчої місії в Україні.

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Про це повідомляє The Telegraph. Польські посадовці заявили, що об'єкт упав у поле та загорівся під час російської ракетної атаки по Україні.

Що відомо про падіння об'єкта

Незадовго до інциденту вони відстежували крилату ракету Х-101, яка рухалася в напрямку Польщі. Після цього польська влада оголосила попередження про загрозу повітряної атаки для жителів двох регіонів поблизу українського кордону – Люблінського та Підкарпатського воєводств. Людей закликали знайти безпечне місце.

Камера відеоспостереження у фермерському господарстві поблизу села Хмелєк у Білгорайському повіті, приблизно за 29 миль (46 км) від України, ймовірно, зафіксувала падіння об'єкта та вибух.

Польська армія розпочала розслідування. Також після повідомлень про падіння невідомого об'єкта тимчасово призупинили роботу аеропорту.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь щодо безпекової ситуації в Білгорайському повіті після порушення польського повітряного простору. Наразі повітряної загрози немає.

Навчання військових союзників України

Інцидент стався на тлі військових навчань у місті Нова Демба, що у Підкарпатському воєводстві. Там перебувають британські та інші європейські військові, які відпрацьовують сценарії можливої місії в Україні після завершення війни.

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Навчання є частиною ініціативи "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing), яку очолюють Франція та Велика Британія. У маневрах беруть участь тисячі військовослужбовців, а самі тренування розпочалися 9 листопада і мають тривати два тижні.

За словами аналітика GlobSec Максима Безносюка, час падіння об'єкта викликає занепокоєння. Він не виключив, що Росія може намагатися перевірити польську протиповітряну оборону та реакцію НАТО, а також сигналізувати європейським країнам про наслідки підтримки України.

Головні історії дня

Масована атака Росії по Україні

Падіння об'єкта у Польщі відбулося на тлі масштабних російських ударів по Україні. Зокрема, у Києві атакували мостові переправи через Дніпро, серед них Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости. Унаслідок ударів рух на окремих ділянках обмежили, що вплинуло на транспортне сполучення між берегами столиці.

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Російське Міноборони заявило про удари по оборонних об'єктах, енергетичній та транспортній інфраструктурі в низці українських регіонів, зокрема в Києві та Одесі.

Як повідомив командувач українських Сил безпілотних систем, за останні 50 днів Україна атакувала 41 російський нафтопереробний завод та об'єкт виробництва озброєння за допомогою дронів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час масованої повітряної атаки на Україну у Польщу залетіли дві крилаті ракети та один реактивний дрон військ РФ. Одна з ракет вибухнула за 45 км від кордону – поблизу населеного пункту Хмелек, момент вибуху зафіксували камери спостереження.