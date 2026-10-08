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"Росіяни дуже розумні": Трамп відповів, чи пов'язує можливий спалах чуми в Росії з біологічною зброєю

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 хв
icon 447
"Росіяни дуже розумні": Трамп відповів, чи пов'язує можливий спалах чуми в Росії з біологічною зброєю
Дональд Трамп поспілкувався з журналістами. Джерело: Скриншот ролика YouTube-каналу The White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не вважає спалах легеневої чуми в Росії біологічною зброєю. Водночас американська адміністрація має намір розібратися в ситуації детальніше, оскільки остаточних висновків поки немає.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами. Відео його заяви оприлюднено на YouTube.

Відповідаючи на запитання, чи може спалах чуми в Росії бути пов’язаний із біологічною зброєю, Трамп сказав, що у Вашингтоні наразі так не вважають.

"Ну, ми так не думаємо, і досить скоро дізнаємося. Але ми так не думаємо", – заявив президент США.

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Російська сторона запевняє, що ситуація перебуває під контролем. Водночас Трамп зауважив, що подібні заяви вже звучали раніше в інших ситуаціях.

"Вони дуже компетентні, дуже розумні й кажуть, що ситуація дуже сильно під контролем. Таке вже казали раніше щодо інших речей, тож ми сподіваємося, що це так", – сказав американський лідер.

Журналіст також нагадав Трампу про подібні випадки, які відбувалися в Росії кілька років тому, та запитав, чи нагадує нинішня ситуація початок пандемії COVID-19 у Китаї.

"Китай мало що говорив, і Росія теж мало що говорить, але вони кажуть, що дуже добре все контролюють", – відповів Трамп.

Президент США не підтвердив версію про використання біологічної зброї, але й не заявив, що питання повністю закрите. Він підкреслив, що Вашингтон має отримати більше інформації про ситуацію.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон поки не має достатньо інформації, щоб робити висновки про природу зараження чумою в Росії. Водночас він закликав Москву надати світові більше інформації та не виключив, що ситуація може виявитися серйознішою, ніж повідомлялося спочатку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що Штати готові допомогти Росії після випадку легеневої чуми в Іркутській області. Ця заява пролунала на тлі того, що російська влада і МОЗ РФ досі не визнали факт смерті людини від цієї хвороби, озвучивши діагноз "пневмонія невідомої етіології".

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