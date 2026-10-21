Росія звільнила американця, якого викрали з Ізюму та засудили: що відомо про Стівена Габбарда

Росія звільнила 74-річного американця Стівена Джеймса Габбарда, якого викрали з його будинку в Україні після повномасштабного вторгнення та засудили до шести років ув’язнення. Диктатор Володимир Путін розпорядився звільнити чоловіка, якого російська сторона звинуватила в найманстві на боці українських збройних сил.

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За повідомленням російських медіа, Габбард готується повернутися до Сполучених Штатів. Звільнення відбулося на тлі візиту спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа до Росії та переговорів щодо завершення війни в Україні.

Що відомо про Стівена Габбарда

Стівен Джеймс Габбард родом із містечка Біг-Рапідс у штаті Мічиган, США. Він багато подорожував світом, зокрема жив у Японії та на Кіпрі, де познайомився з українкою на ім’я Інна. У 2014 році вони переїхали до Ізюма на Харківщині. Габбард заробляв на життя викладанням англійської мови та, за наданою інформацією, не розмовляв ні українською, ні російською. Його сестра Фокс Габбард пригадувала, що востаннє спілкувалася з братом у вересні 2021 року.

Коли почалися бойові дії, американець намагався виїхати з Ізюма, однак 2 квітня 2022 року потрапив у полон до російських окупантів. Вони звинуватили його в роботі на Україну та заявляли, що він нібито вступив до лав територіальної оборони Ізюма, пройшов навчання, отримав зброю та щомісяця заробляв 1 тисячу доларів за участь в обороні країни.

Габбарда незаконно ув’язнили й утримували щонайменше у п’яти різних місцях несвободи. У жовтні 2024 року його засудили до майже семи років позбавлення волі за звинуваченням у "найманстві".

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У січні цього року Державний департамент США заявив, що американця затримали незаконно, а звинувачення проти нього сфабриковані.

За свідченнями колишніх українських бранців, які змогли повернутися з російського полону, Габбард зазнавав знущань і катувань. Ігор Шило, який перебував з американцем в одній камері, розповідав про нелюдські умови утримання та випадки, коли чоловіків жорстоко калічили.

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Що відомо про звільнення Стівена Габбарда

Стівен Джеймс Габбард уже готується сісти на рейс до Сполучених Штатів.

Вашингтон наполягав на тому, що 74-річного уродженця штату Мічиган незаконно затримали та засудили до шести років позбавлення волі.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок журналістам в Овальному кабінеті, що попросив Путіна звільнити американця перед поїздкою Віткоффа до Санкт-Петербурга.

"Я довго з ним розмовляв. Я попросив його звільнити його. Подивимося, що буде", – сказав Трамп.

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Віткофф прибув до Росії на переговори з Путіним

У середу в Санкт-Петербурзі відбулася зустріч Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Сторони мали обговорити мирні переговори щодо України та двосторонні відносини між Москвою і Вашингтоном.

Віткоффа вранці зустріли в міжнародному аеропорту Пулково спеціальний посланець Путіна з інвестицій Кирило Дмитрієв.

Зять Трампа Джаред Кушнер, який також бере участь у мирних переговорах щодо України, не супроводжував Віткоффа під час останнього візиту до Росії через грип. Деякі ЗМІ повідомляли, що він може долучитися до переговорів із Путіним через відеозв’язок.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відверто розповів про поточні відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа, про компроміси, запропоновані Вашингтону, та тривожні дії з боку американських партнерів. За словами глави держави, тиск на Київ перейшов із формату попереджень у площину реальних дій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Кремль активно наполягає на проведенні тристороннього саміту за участю США, Росії та Китаю. Таким чином Москва намагається позиціонувати себе як рівноправного міжнародного суб’єкта.