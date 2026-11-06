Росія вербує українських біженців для диверсій у Європі – розвідка

Російські спецслужби намагаються залучати українських біженців до диверсій на території європейських країн, використовуючи їхнє вразливе соціальне та фінансове становище. За даними української розвідки, від початку повномасштабного вторгнення у Європі зафіксували близько 200 диверсій, пов'язаних із Росією, а серед уже встановлених виконавців є громадяни України. Москва використовує таких людей як витратний ресурс, не гарантуючи їм ані прикриття, ані допомоги після виконання завдань.

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Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. У відомстві наголошують, що вербування українців є частиною системної російської гібридної кампанії, спрямованої на залякування європейського населення, підрив підтримки України та створення негативного образу українських біженців.

Пожежа біля оборонного підприємства в Румунії: серед підозрюваних українець

Одним із прикладів діяльності російських агентурних мереж стала пожежа, яка у вересні цього року спалахнула поблизу оборонного підприємства "Carfil SA" у румунському місті Брашов.

Як повідомляє українська розвідка, нещодавно румунські спецслужби встановили, що за підпалом стояла мережа агентів, якою керували російські спецслужби. Серед підозрюваних – один громадянин України та двоє громадян Білорусі. Їх затримали на території Європейського Союзу, де вони готували аналогічні злочини.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що цей випадок не є поодиноким. Росія використовує громадян різних країн, зокрема українців, для проведення диверсійних операцій, намагаючись залучати людей, які через життєві обставини можуть погодитися на сумнівні пропозиції.

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Серед мільйонів українців, які знайшли прихисток у Європі, Москва намагається знаходити найбільш вразливих людей і перетворювати їх на виконавців злочинних завдань. Кремль розраховує на суспільний резонанс від кожного такого випадку.

У Європі зафіксували близько 200 диверсій, пов'язаних із Росією

За даними Служби зовнішньої розвідки, від 2022 року в європейських країнах зафіксували близько 200 диверсій, які пов'язують із Росією. Найбільше таких випадків припадає на Польщу – 21% від загальної кількості.

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Наразі встановлено понад 170 виконавців диверсій, серед яких є й громадяни України. За інформацією української розвідки, сліди цих операцій ведуть до Росії, хоча Москва традиційно заперечує свою причетність до створення агентурних мереж для проведення гібридних операцій на території Європейського Союзу.

Основними завданнями російських спецслужб є залякування європейців і послаблення військової допомоги Україні. Саме тому особливу увагу вони приділяють Польщі, через яку проходить основний потік військової допомоги для України.

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У полі зору російських агентурних мереж опиняються польські залізничні лінії, склади, логістичні вузли та оборонні підприємства. Ці об'єкти фігурують у більшості відомих справ про диверсії.

Навіщо Росія залучає до диверсій саме українців

Використання українських громадян у диверсійних операціях має для Москви кілька цілей.

По-перше, Кремль прагне сформувати негативний образ українських біженців у країнах Європи, створюючи враження, що вони становлять загрозу для безпеки держав, які надали їм прихисток.

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По-друге, такі операції можуть сприяти поширенню антиукраїнських настроїв і посиленню суспільної напруги в європейських країнах.

Окремою метою є заплутування слідів. Залучення громадянина України дозволяє російським спецслужбам створювати видимість, що виконавець не має зв'язків із Росією. Наявність українського паспорта може використовуватися як своєрідне "правдоподібне алібі" для приховування справжніх організаторів диверсії.

Таким чином, Москва намагається одночасно завдавати шкоди інфраструктурі європейських держав, дискредитувати українців і послаблювати підтримку України.

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Кого російські спецслужби намагаються завербувати

За інформацією Служби зовнішньої розвідки, особливу увагу російські вербувальники приділяють українцям, які перебувають у вразливому становищі. Серед потенційних цілей – малозабезпечені люди, вихідці з тимчасово окупованих територій, особи, пов'язані з кримінальним середовищем, а також підлітки, які шукають можливості швидкого заробітку.

Найчастіше контакти встановлюють через соціальні мережі та месенджери, зокрема тематичні групи й чати для пошуку роботи.

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Спочатку потенційним виконавцям пропонують прості завдання. Це, наприклад, фотографування певних об'єктів або розклеювання наліпок. Після встановлення контакту та виконання перших доручень завдання поступово ускладнюються і стають небезпечнішими.

Надалі куратори можуть вимагати від завербованих людей стежити за визначеними об'єктами, пошкоджувати майно, вчиняти підпали або навіть організовувати вибухи. Виконавців зобов'язують записувати результати своїх дій на відео та надсилати матеріали куратору як підтвердження виконаного завдання.

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У деяких випадках люди навіть не усвідомлюють, що працюють на російські спецслужби. Їм можуть не повідомляти справжніх замовників і кінцевої мети доручень. Крім того, виконавці нерідко залишаються без обіцяної винагороди.

Після виконання злочинного завдання людина опиняється в особливо вразливому становищі: факт її участі в диверсії може стати інструментом шантажу та подальшого примусу до співпраці. У розвідці зазначають, що Росія використовує таких виконавців як "торпеди" – людей, яким не гарантують захисту чи допомоги після проведення операції.

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Фактично завербовані особи залишаються сам на сам із наслідками власних дій: ризикують бути затриманими правоохоронцями та отримати тривалі строки ув'язнення.

Чому диверсії вигідні Росії навіть після затримання виконавців

Навіть коли європейські спецслужби викривають агентурні мережі, а безпосередніх виконавців затримують, такі операції все одно можуть забезпечувати Росії бажаний ефект.

Після кожного інциденту правоохоронні та контррозвідувальні органи змушені витрачати додаткові ресурси на розслідування, посилювати охорону важливих об'єктів, перевіряти інфраструктуру та запроваджувати додаткові заходи безпеки.

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У Службі зовнішньої розвідки пояснюють, що для Москви це вигідне співвідношення витрат і результату. За оцінкою відомства, залучення одного диверсанта може коштувати кілька сотень або тисяч доларів, тоді як наслідки операції здатні спричинити значні матеріальні збитки та посилити напругу в європейських суспільствах.

Отже, навіть невдала операція може відповідати ширшим цілям російської гібридної кампанії.

Як українська розвідка протидіє вербуванню

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що активно співпрацює з європейськими партнерами для протидії російським диверсійним мережам.

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Зокрема, українське відомство постійно обмінюється інформацією з європейськими колегами, бере участь у встановленні методів і способів роботи російських спецслужб, допомагає виявляти канали вербування та об'єкти, які можуть стати цілями диверсій.

Окрему увагу розвідка приділяє попередженню українців, які перебувають за кордоном, про ризики контактів із представниками російських спецслужб.

Як не стати жертвою вербування

У Службі зовнішньої розвідки закликають українців уважно ставитися до нових контактів, особливо якщо незнайомці намагаються отримати особисту інформацію або пропонують сумнівні способи заробітку.

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Серед основних ознак потенційно небезпечного контакту у відомстві називають:

пропозиції "легкого" заробітку за виконання нескладних доручень;

обіцянки швидко розв'язати нагальні фінансові проблеми;

спроби отримати особисту інформацію про людину та її обставини;

вимоги зберігати конфіденційність спілкування й не розповідати про контакт іншим.

Одним із характерних маркерів взаємодії з представниками ворожих спецслужб є саме вимога тримати такі відносини в таємниці.

Якщо людина зіткнулася з підозрілими пропозиціями або спробами вербування, дієвим способом уникнути подальшого втягування у злочинну діяльність є звернення по правову допомогу до правоохоронних органів країни перебування або дипломатичного представництва України.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Польщі затримали групу осіб, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби. Учасники групи незаконно постачали до Росії значні обсяги компонентів військового призначення. Їх могли використовувати для виробництва боєприпасів і систем озброєння.