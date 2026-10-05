Росія розширює гібридну війну проти Європи: названо три головні цілі

Росія нарощує гібридний тиск на європейські країни, поєднуючи диверсії, кібератаки, дезінформацію та провокації у повітряному просторі. Однією з ключових цілей Кремля є послаблення підтримки України.

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Водночас Москва намагається перевіряти реакцію НАТО та створювати умови для можливого майбутнього протистояння. Про це йдеться в матеріалі латвійського видання "Важливих історій".

Росія посилює тиск на Європу

Йдеться не лише про випадки перетину повітряного простору, а й про диверсії на інфраструктурних та оборонних об’єктах, кібератаки, GPS-перешкоди та інформаційні операції.

Російські безпілотники або ракети неодноразово потрапляли в повітряний простір Румунії, Польщі, Молдови, Латвії та Литви. У вересні 2025 року над Польщею зафіксували одразу 19 російських дронів "Гербера". Частину з них знищила авіація НАТО.

У липні 2026 року літаки країн Альянсу здійснювали перехоплення російських військових літаків у 3,5 раза частіше, ніж за аналогічний період роком раніше. При цьому траплялися й випадки безпосереднього порушення повітряного простору НАТО.

Окремим напрямом залишаються диверсії. Після початку повномасштабної війни в Європі зафіксували десятки операцій, пов’язаних із російською гібридною діяльністю.

Одним із найгучніших інцидентів 2026 року став випадок в аеропорту Лейпцига в Німеччині. Поруч з українським транспортним літаком, який перевозив боєприпаси для ЗСУ, виявили безпілотник із вибухівкою. Німеччина офіційно звинуватила Росію у причетності до спроби диверсії.

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Удар по критичній інфраструктурі

Росію також підозрюють у пошкодженні підводної інфраструктури в Балтійському морі. З жовтня 2023 року до кінця 2025-го там зафіксували щонайменше 11 випадків пошкодження або розриву підводних кабелів.

Ще одним інструментом є використання розвідувальних безпілотників. За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, із серпня 2024 року до лютого 2026-го в європейському повітряному просторі зафіксували 144 такі дрони. Їх помічали як поблизу військових об’єктів, так і біля цивільних аеропортів.

Головні історії дня

Паралельно Москва застосовує кібератаки. Серед цілей були об’єкти енергетичної інфраструктури Польщі та дамба в Норвегії. У випадку з норвезьким об’єктом хакерам вдалося отримати контроль над системою управління та на кілька годин відкрити шлюзи.

Москва намагається впливати на суспільства

Ще одним напрямом гібридної війни є інформаційні кампанії. Європейський Союз фіксує тисячі випадків російської дезінформації, спрямованої, зокрема, проти України та проукраїнських політичних сил.

Інформаційні операції можуть використовуватися і для впливу на вибори. Кремль намагається посилювати позиції політичних сил, які виступають за зменшення підтримки України або за переговори з Росією.

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Серед інших інструментів називають створення міграційного тиску через Білорусь, організацію диверсій та підготовку замахів на окремих людей.

Три головні цілі Кремля

Експерти виділяють три основні завдання російської гібридної кампанії проти Європи.

Перша – послабити підтримку України. У Кремлі розраховують, що постійні диверсії, провокації та загроза ескалації можуть посилити страх серед європейського населення. Це, своєю чергою, здатне вплинути на позиції виборців і політиків щодо подальшої допомоги Києву.

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Друга – перевірити реакцію НАТО. Москва намагається зрозуміти, де проходить межа допустимого для країн Альянсу та якою буде їхня відповідь на різні типи провокацій. Як зазначив військовий аналітик Павло Лузін, кожна успішна диверсія дозволяє оцінити реакцію противника, його сильні та слабкі місця.

У таких умовах особливе значення має стаття 5 Північноатлантичного договору, відповідно до якої напад на одного члена НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас чітких критеріїв для її застосування немає.

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Третя – підготувати умови для можливого майбутнього конфлікту. Нині Москва не демонструє очевидного наміру починати пряме зіткнення з НАТО, однак створює можливості для такого сценарію в майбутньому.

Порушення повітряного простору та інші провокації можуть використовуватися для збору розвідувальної інформації, зокрема для вивчення роботи систем протиповітряної оборони країн Альянсу. Водночас гібридні операції здатні посилювати розбіжності між членами НАТО та перевіряти їхню готовність діяти спільно.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські спецслужби отримали завдання посилити активність на території країн ЄС і НАТО. Для проведення гібридних операцій Росія планує залучити завербованих агентів ГРУ та ФСБ, які перебувають у Європі.

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