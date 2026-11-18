Малі для потреб своєї армії закупила в Російської Федерації чотири транспортні вертольоти Мі-8, два ударні Мі-24 та один транспортний літак Іл-76. Суму угоди держава не розкриває, але, судячи з її оборонних бюджетів, росіяни віддали борти буквально за копійки.

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На це звернув увагу експерт Defense Express і військовослужбовець Іван Киричевський. У своїй статті він зазначив, що Малі змогла придбати авіатехніку за власні гроші.

Водночас увесь оборонний бюджет Малі на 2026 рік складає (в еквіваленті) орієнтовно 0,9 мільярдів доларів.

Чисельність її збройних сил – 21 тисяча військовослужбовців плюс ще 20 тисяч "багнетів" у парамілітарних формуваннях.

"Можна говорити про доволі масштабну як для цієї країни поставку авіатехніки, бо до цього моменту військово-повітряні сили Малі в своєму розпорядженні мали тільки два Мі-24 та п'ять Мі-8", – розповів автор матеріалу Defense Express.

Він нагадав, що в 2022-му Малі придбала у РФ два штурмовики Су-25, але обидва ці літаки були втрачені протягом року бойових дій. Крім того, протягом 2022–2023 років держава-агресор поставили малійцям 11 навчально-бойових L-39C. Ці борти теоретично можна використовувати як легкі штурмовики.

Варто згадати, що в Малі розміщено один із найбільших контингентів "Африканського корпусу" Міноборони РФ чисельністю близько 1300 осіб.

"Тому на цьому тлі цілком логічним може виглядати варіант, за якого РФ поставила би згадану вище партію в кілька "зайвих" Мі-8, Мі-24 та Іл-76 за мінімальною вартістю", – підсумував експерт.

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Як раніше писав OBOZ.UA, в африканській країні Малі за період із 2024 до 2026 року було вбито як мінімум 300 росіян-найманців. Йдеться про російській воєнні структури ПВК "Вагнер" та "Африканський корпус". Росіяни перебувають у Малі з 2021 року.