Росія перетворює африканський радіоефір на інструмент вербування: у ГУР розкрили подробиці

Росія розбудовує в Африці масштабну мережу медіавпливу, використовуючи радіостанції, цифрові платформи, місцевих журналістів і блогерів для поширення кремлівської пропаганди. За допомогою антизахідних та антиукраїнських наративів Москва намагається створити сприятливе середовище для вербування африканців до своєї армії, обіцяючи їм роботу й високі заробітки, а зрештою відправляючи на війну проти України.

Відео дня

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними української розвідки, інформаційна експансія Кремля на континенті охоплює не лише звичні "російські доми" та структури "Россотрудничества", а й редакційні центри, місцеві радіостанції та цифрові мережі.

Кремль розбудовує медійну мережу на африканському континенті

Державне інформаційне агентство РФ "Sputnik" розбудовує мережу присутності на африканському континенті. Його редакційні центри працюють у Йоганнесбурзі (Південно-Африканська Республіка) та Дар-ес-Саламі (Танзанія). Через місцевих журналістів і партнерські радіостанції Москва планує поширювати контент кількома мовами, охоплюючи аудиторію майже у 300 мільйонів осіб.

До мережі мовлення залучають радіокомпанії в Ефіопії, Ботсвані, Малаві, Уганді, Нігерії, Центральноафриканській Республіці, Малі, Нігері, Гвінеї та Камеруні.

РЕКЛАМА

Зміст цієї інформаційної експансії не обмежується новинами. Москва просуває наративи про боротьбу з неоколоніалізмом, протистояння країнам Заходу та нібито захист суверенітету африканських держав. Так Кремль намагається закріпити образ партнера, який пропонує альтернативу західному світові, водночас приховуючи власну імперську та колоніальну політику.

Головні історії дня

GlobUs залучає місцевих журналістів та блогерів до поширення російських наративів

Ще одним інструментом інформаційного втручання стала цифрова платформа GlobUs. Звіт французької державної служби VIGINUM викриває діяльність цієї російської мережі впливу, пов'язаної з колишніми структурами Євгенія Пригожина. Її очолюють російські політтехнологи Юлія Бєрг та Андрій Громов, які організовували інформаційні кампанії, зокрема в Камеруні та Республіці Конго.

РЕКЛАМА

GlobUs залучає місцевих журналістів, блогерів і політичних діячів до поширення антиукраїнських та антизахідних матеріалів. Мережа має три Telegram-канали із сукупною аудиторією понад 75 тисяч підписників. Раніше створений Громовим фонд "Возрождение" поширював російські наративи про війну проти України, організовував поїздки іноземців на тимчасово окуповані території та підтримував виробництво пропагандистських фільмів про Донбас.

За допомогою місцевих медіа, блогерів і цифрових мереж Кремль намагається впливати на суспільні настрої, дискредитувати Україну та виправдовувати власну агресію.

РЕКЛАМА

Під прикриттям цивільної роботи африканців відправляють на фронт

Інформаційний вплив – лише частина російської присутності на континенті. Паралельно Москва розширює вербування африканців до власної армії, намагаючись компенсувати колосальні втрати у війні проти України.

За даними української розвідки, станом на жовтень 2026 року встановлено персональні дані щонайменше 5451 громадянина 43 африканських держав, які підписали контракти зі збройними силами РФ. Серед них – щонайменше 335 громадян Гани.

РЕКЛАМА

В окремих країнах Африки масштаби російського вербування значно зросли. Лише за перші дев'ять місяців 2026 року Росія залучила 699 громадян Бурунді та 530 громадян Зімбабве. Для порівняння: за весь 2025 рік відповідні показники становили 30 і 65 осіб. Така динаміка свідчить про цілеспрямоване розширення рекрутингових мереж у країнах, населення яких особливо вразливе до обіцянок швидкого заробітку.

Для залучення людей використовують пропозиції високооплачуваної цивільної роботи, великих підйомних виплат, російського громадянства та соціального забезпечення. Чоловіків заманюють вакансіями водіїв, охоронців, будівельників і працівників логістики. Часто про справжню мету поїздки вони дізнаються вже після прибуття до Росії. Замість обіцяної роботи на них чекають військові контракти, написані незрозумілою для багатьох російською мовою, а згодом – відправлення на передову в Україні.

РЕКЛАМА

ООН задокументувала обман і примус під час вербування іноземців

Масштаб цієї практики підтверджує Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні. За результатами розслідування, оприлюдненого 26 жовтня 2026 року, комісія встановила переконливі докази вербування шляхом обману та примусу громадян 29 країн світу до лав російських збройних сил.

РЕКЛАМА

Держава-агресор координувала діяльність посередників, які заманювали чоловіків фіктивними пропозиціями роботи, організовували їхній переїзд, а після прибуття домагалися підписання військових контрактів. У багатьох випадках у рекрутів забирали паспорти й телефони, а відмова підписувати контракт супроводжувалася погрозами або реальним насильством.

РЕКЛАМА

Як Росія використовує іноземців у найнебезпечніших штурмах

Завербовані іноземці, які не володіють російською мовою, часто не мають належної військової підготовки та не розуміють умов підписаних контрактів, опиняються у штурмових підрозділах на найнебезпечніших ділянках фронту.

Комісія ООН задокументувала випадки, коли іноземних рекрутів відправляли на передову всупереч письмовим гарантіям, що вони не братимуть участі в бойових діях. В одній із таких груп чисельністю 30 чоловіків 17 загинули, п'ятеро зникли безвісти, ще один повернувся після поранення. Дослідники також зафіксували побиття, погрози вбивством і використання безпілотників для перешкоджання відступу найманців.

РЕКЛАМА

Ціна російського вербування дедалі виразніше простежується і в статистиці полону. За даними української розвідки, в українському полоні вже перебувають десятки громадян 18 африканських держав, і їхня кількість зростає.

Вербування не забезпечує іноземцям навіть базових гарантій. Посередники зникають зі зв'язку, родичі не можуть отримати інформацію про близьких, а обіцяні виплати та компенсації стають недосяжними. Чоловіків, яких заманили обіцянками кращого життя, російське командування використовує як витратний матеріал для штурмових підрозділів.

РЕКЛАМА

Так виглядає справжня ціна російської присутності в Африці: спочатку Кремль намагається завоювати довіру людей інформаційними маніпуляціями, потім використовує їхню вразливість для вербування і, зрештою, відправляє на смерть.

Під гаслами антиколоніалізму та рівноправної співпраці Москва відтворює стару імперську практику: втручається в інформаційний простір інших держав, маніпулює їхніми громадянами та використовує людські життя для продовження злочинної війни проти України.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, посольство Росії в Гані заперечило вербування громадян африканських країн до російської армії, назвавши такі звинувачення неправдивими. Водночас ці заяви суперечать висновкам міжнародної комісії ООН, яка встановила, що Росія обманом залучала іноземців щонайменше з 29 країн.

Як писав OBOZ.UA, за дев'ять місяців 2026 року до російської армії залучили 699 громадян Бурунді та 530 громадян Зімбабве. Загалом українська сторона ідентифікувала майже 46 тисяч іноземців зі 151 країни, які підписали контракти з армією РФ.