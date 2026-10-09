Росія навчає Китай застосовувати реактивні дрони, які атакують Україну: що відомо

Москва ділиться з Пекіном бойовим досвідом, здобутим під час війни проти України, зокрема навчає китайських військових застосовувати реактивні безпілотники та координувати їхні дії з наземними підрозділами. Ці напрацювання можуть вплинути на підходи Китаю до ведення бойових дій у разі конфлікту навколо Тайваню.

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Про це повідомляє британське видання The Telegraph. За його даними, під час військових навчань "Центр-2026" у Челябінській області РФ відпрацьовували використання безпілотних систем і їхню взаємодію з наземними підрозділами. У маневрах взяли участь понад 47 тисяч військовослужбовців із восьми країн.

Як повідомляли китайські державні ЗМІ, рої дронів передавали наземним військам інформацію про цілі, тоді як безпілотники, ударні гелікоптери та роботизовані наземні машини спільно атакували умовні оборонні позиції.

Які безпілотники залучили до навчань

У Міністерстві оборони Росії заявили, що під час навчань використали понад 500 безпілотників і більш ніж 50 роботизованих систем. Серед них були реактивні дрони "Герань-4" і "Герань-5" – модернізовані версії іранських Shahed, які російська армія застосовує для ударів по Україні.

Ці безпілотники можуть розвивати швидкість понад 480 км/год, що ускладнює їх перехоплення порівняно з Shahed із гвинтовими двигунами. Росія використовує такі дрони для атак по Україні з 2022 року. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили збивають лише близько 55% таких апаратів.

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Якого бойового досвіду Росія навчає Китай

Москва навчає китайських військових поєднувати використання сучасних безпілотників із системами протидії їм під час наземних операцій. Цей досвід може вплинути на тактику Китаю в разі конфлікту навколо Тайваню.

Алессандро Ардуїно, асоційований науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), зазначив, що Росія накопичує цінний досвід сучасної війни та прагне ділитися ним із партнерами. Йдеться, зокрема, про застосування безпілотників, дистанційне ведення бойових дій, штурми окопів і бої під землею.

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За словами експерта, нинішні маневри також засвідчили поглиблення взаємодії між Народно-визвольною армією Китаю та сухопутними військами Росії. Водночас попередні навчання під егідою Шанхайської організації співробітництва, до якої входять обидві країни, проводили за значно жорсткішим сценарієм.

Як досвід війни в Україні може вплинути на плани Китаю

The Telegraph зазначає, що досвід війни в Україні може допомогти Пекіну зрозуміти, як за допомогою великих груп безпілотників перевантажувати протиповітряну оборону противника. Подібний підхід передбачає американська концепція "пекельного ландшафту" (hellscape). Її суть – наситити Тайванську протоку дронами, безпілотними катерами та підводними апаратами, щоб уповільнити можливе китайське вторгнення й дати США та їхнім союзникам час на відповідь.

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Ардуїно наголосив, що один із головних уроків війни – необхідність поєднувати масове застосування озброєння з високою точністю ураження. За його словами, сучасним арміям потрібна велика кількість відносно дешевих високоточних засобів ураження.

Як змінився баланс сил між Москвою та Пекіном

Військова співпраця відображає ширші зміни у відносинах між двома країнами. Китай став найбільшим торговельним партнером Росії та одним із ключових покупців її нафти. Водночас західні посадовці стверджують, що китайські компоненти використовують у багатьох безпілотниках, якими російські війська атакують Україну.

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За словами Ардуїно, тепер роль "старшого брата" у двосторонніх відносинах перейшла до Пекіна. Це разюче відрізняється від ситуації в 1960-х роках, коли Радянський Союз допомагав Китаю розбудовувати Народно-визвольну армію за зразком Червоної армії.

Нині Росія може запропонувати Китаю інший ресурс – досвід швидкого вдосконалення озброєнь безпосередньо під час бойових дій. Війна в Україні суттєво прискорила розроблення та впровадження нових військових технологій.

За даними видання, лише за перші вісім місяців цього року Україна допустила до експлуатації понад 1500 нових зразків озброєння та військової техніки. Дев'ять із десяти з них були українського виробництва. Росія також продовжує активно розробляти нові військові технології.

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Ардуїно пояснив, що на Заході розроблення нової системи озброєння може тривати від трьох до 15 років, тоді як в Україні цей процес займає лише 60–90 днів. Китай може швидко переймати в Росії досвід адаптації озброєння до умов сучасної війни.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що китайські військові проходять підготовку на російських полігонах щонайменше з 2024 року. Вони тренуються поблизу Волгограда разом із підрозділами 8-ї загальновійськової армії РФ, які воюють на сході України.

Під час навчань китайські військовослужбовці відпрацьовують бої в міській забудові, траншеях і лісистій місцевості, штурми укріплених позицій, облаштування мінних загороджень і надання медичної допомоги під обстрілами.

Співпраця охоплює також військові технології. За інформацією The Economist, Москва допомагає Пекіну розвивати системи протиповітряної та протиракетної оборони. Крім того, дві країни спільно працюють над системою раннього попередження про ракетний напад.