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Росія надасть Ірану 90 установок для запуску керованих ракет з гелікоптерів: в FT розкрили подробиці

Російський борщРосійський борщ
Time to read3 хв
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Росія надасть Ірану 90 установок для запуску керованих ракет з гелікоптерів: в FT розкрили подробиці
Прапор Росії. Джерело: Pexels

Росія погодилася поставити Ірану 90 пускових установок для керованих ракет LMUR (також відомих як "Виріб 305"), які широко застосовуються російськими військами у війні проти України. Йдеться про обладнання для бойових гелікоптерів, здатне забезпечувати високоточне ураження рухомих цілей.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на виробничий документ одного з провідних російських оборонних підприємств, який опинився в розпорядженні видання. У ньому зазначено експортне замовлення на 90 установок типу APU-L для покупця під кодовою назвою "К-10", яку російська державна компанія "Рособоронекспорт" використовує для позначення Ірану.

Що відомо про угоду Росії з Іраном

Згідно з документом, у травні 2024 року російський виробник ракет і пускових систем "Вимпел" звернувся до іншого оборонного підприємства – КБМ – із проханням прискорити постачання комплектуючих для двох типів пускових установок: APU-L та APU-305. Обидві системи призначені переважно для встановлення на гелікоптери.

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У виробничому графіку на 2024–2025 роки зазначено сім російських замовників і двох іноземних покупців. Окрім Ірану, замовлення зробив Китай, який мав отримати 192 установки APU-305. Водночас документ не підтверджує, чи були 90 установок для Тегерана зрештою поставлені.

У FT зазначили, що позначення "К-10" справді відповідає Ірану. Це підтверджується іншими російськими оборонними документами, зокрема контрактом на постачання навчально-бойових літаків Як-130, де покупця прямо вказано як "К-10, Іран".

Росія надасть Ірану 90 установок для запуску керованих ракет з гелікоптерів: в FT розкрили подробиці

Керована ракета "Виріб 305". Джерело: Defense Express

Які ракети зможе використовувати Іран

Обидва типи пускових установок призначені для російської легкої багатоцільової керованої ракети LMUR, відомої також як "Виріб 305". Це високоточна зброя, здатна уражати рухомі цілі. Її вперше представили на російській виставці "Армія" у 2021 році, а на озброєння російських військ вона надійшла у 2022-му.

За даними представника української приватної розвідувальної організації Dallas Analytics, ракета рухається зі швидкістю близько 230 метрів за секунду та може подолати відстань у 14 км приблизно за хвилину. Оператор здатний коригувати її політ, що дозволяє точно вражати навіть невеликі рухомі об'єкти.

Згідно з довідником армії США, установки APU-L призначені для російських ударних гелікоптерів Мі-28 і можуть нести по дві ракети. Система APU-305 розрахована на одну ракету.

Росія вже постачала Ірану військову техніку

Іран уже має російські бойові гелікоптери Мі-28. У листопаді 2023 року заступник міністра оборони Ірану Мехді Фарахі повідомив, що домовленості про їхнє придбання для збройних сил країни завершено.

У січні 2026 року в мережі з'явилася фотографія Мі-28 з повідомленням про його службу в іранській армії. Пізніше того самого місяця оприлюднили знімки гелікоптера в ангарі в Тегерані, місце розташування якого встановили дослідники відкритих джерел.

Водночас Росія намагається підтримувати баланс у відносинах з Іраном, не погіршуючи зв'язків з іншими країнами Близького Сходу та США. За словами директорки євразійської програми Центру досліджень нерозповсюдження ядерної зброї імені Джеймса Мартіна Ганни Нотте, Москва має певні межі своєї участі у війні на Близькому Сході, тому її допомога Тегерану є оперативно корисною, але не здатна кардинально змінити ситуацію на фронті.

Нагадаємо, Росія та Іран розробили багаторічний план співпраці, який охоплює не лише енергетику й обхід санкцій, а й військову сферу. Зокрема, документ передбачав допомогу Москви в налагодженні виробництва в Ірані окремих деталей і компонентів для російських літаків.

Як писав OBOZ.UA, Іран звернувся до Росії з проханням надати сучасні безпілотники типу "Герань" для можливого використання у війні проти США та Ізраїлю. Водночас Москва продовжує модернізувати ці апарати, які активно застосовує у війні проти України.

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