Росія може вже у грудні вивести на орбіту супутник, оснащений ядерною боєголовкою. Західні розвідувальні служби припускають, що апарат під назвою "Супутник-С" уже повністю зібраний і готовий до запуску.

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У разі ядерного вибуху в космосі під загрозою можуть опинитися тисячі супутників, а наслідки відчують як цивільні, так і військові системи. Про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видань WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung (SZ), пише Tagesschau.

Коли Росія може запустити супутник із ядерною зброєю

За даними журналістського розслідування, західні розвідувальні служби та військові, зокрема представники Збройних сил Німеччини й Федеральної розвідувальної служби (BND), припускають, що Москва планує запустити супутник із ядерною вибуховою речовиною ще цього року.

Відповідною інформацією нещодавно обмінялися кілька держав НАТО. За повідомленнями, супутник, який, імовірно, отримав назву "Супутник-С", уже кілька років перебуває повністю зібраним на зберіганні в районі Великої Москви.

На початку листопада розвідка поширила попередження, згідно з яким апарат можуть вивести в космос протягом наступних 60 днів. Він нібито готовий до розгортання в короткий термін.

За даними Космічного командування Збройних сил Німеччини, запуск "Супутника-С" може відбутися вже у грудні.

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Як у Росії відреагували на звинувачення

Федеральне міністерство оборони Німеччини не відповіло на конкретні запитання щодо можливих планів Москви, пославшись на зобов'язання зберігати конфіденційність внутрішніх консультацій.

Водночас відомство категорично відкинуло "всі необґрунтовані твердження щодо космічної діяльності Російської Федерації". Там назвали їх частиною пропагандистської кампанії та заявили, що російські заходи з дослідження й використання космосу відповідають міжнародним зобов'язанням і служать виключно мирним цілям.

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Чому запуск супутника може порушити міжнародні домовленості

Ще в жовтні минулого року Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) опублікувало доповідь про космічну обстановку. У ній зазначалося, що Росія розробляє супутник, призначений для перенесення ядерної зброї.

За оцінкою американської розвідки, такий крок порушив би Договір про космічний простір 1967 року. Він забороняє розміщення на навколоземній орбіті об'єктів, які несуть ядерну зброю або інші види зброї масового знищення.

Американські військові вважають, що після виведення такого супутника на орбіту ефективних способів протидії буде дуже мало. Запобігти застосуванню цієї зброї, ймовірно, буде неможливо.

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Якими можуть бути наслідки ядерного вибуху в космосі

Експерти попереджають про серйозні наслідки можливої детонації ядерної боєголовки на орбіті. За словами глави Космічного командування США Стівена Уайтинга, близько третини всіх супутників на низькій навколоземній орбіті можуть вийти з ладу вже протягом перших годин або днів після вибуху.

У наступні місяці поступово припинятимуть роботу й супутники, які спочатку не зазнали пошкоджень.

Крім безпосереднього впливу вибуху, небезпеку становитиме хмара уламків, яка може пошкодити інші космічні апарати. Ще одним фактором ризику стане потужний електромагнітний імпульс.

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Останніми тижнями німецькі військові експерти, зокрема міністр оборони Борис Пісторіус, поінформували представників уряду країни про проєкт "Супутник-С".

У Німеччині попередили про загрози для електрики, зв'язку та навігації

Генерал-майор Армін Фляйшманн із Командування кібербезпеки та інформаційно-космічної інфраструктури (CIR) заявив, що наслідки детонації ядерного пристрою в космосі для життя в Німеччині будуть величезними.

За його словами, країна може зіткнутися з відключеннями електроенергії та серйозними обмеженнями зв'язку й навігації.

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Фляйшманн також зазначив, що створення систем захисту від такого виду загроз було б дуже дорогим. Натомість він запропонував розробляти засоби протидії космічним цілям – оборонні можливості для нейтралізації ворожих супутників, зокрема тих, що можуть нести ядерну зброю.

Чому супутники важливі для цивільного життя та армії

Супутники відіграють важливу роль у роботі сучасних суспільств. Масштабний збій може вплинути на GPS-навігацію, банківські системи, електромережі та мобільний зв'язок.

Серйозні наслідки можливі й для військової сфери. Частина систем озброєння може стати практично непрацездатною, а розвідка та зв'язок між військовими підрозділами й союзниками будуть суттєво ускладнені.

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За оцінками західних джерел у сфері безпеки, застосування ядерної зброї в космосі може дати Росії короткострокову військову перевагу в разі війни.

У матеріалі також згадується історичний приклад ядерного випробування США в космосі. Вибух спричинив яскравий спалах у небі, а електромагнітний імпульс призвів до відключення вуличного освітлення на Гаваях, пошкодження телекомунікаційних систем та іншого технічного обладнання. Крім того, було знищено кілька супутників, серед яких перший британський і перший американський цивільний супутник.

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З огляду на десятки тисяч супутників, які працюють на орбіті сьогодні, наслідки подібного вибуху можуть бути значно серйознішими.

Чи випробовувала Росія ядерну зброю в космосі

Західні спостерігачі, зокрема американські розвідувальні служби, останніми роками звернули увагу на російський супутник "Космос-2553". Його запустили в лютому 2022 року – незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За офіційною версією Москви, апарат призначений для наукових досліджень радіації в космосі. Однак західні розвідувальні служби ставляться до цього пояснення зі значним скептицизмом.

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Джерела в німецьких службах безпеки повідомили WDR, NDR та SZ, що, за наявними даними, "Космос-2553" міг бути випробувальним апаратом для дослідження наслідків застосування ядерної зброї в космосі.

Супутник, імовірно, виконував роль так званого манекена, за допомогою якого перевіряли вплив радіації на космічні апарати та визначали, коли вони отримують серйозні пошкодження. Західні розвідники також підозрюють, що Росія могла використовувати його для випробування льотних і маневрових можливостей в умовах високого рівня радіації.

Як повідомляв OBOZ.UA, станом на січень 2026 року Росія збільшила кількість ядерних боєзарядів, розгорнутих на носіях, до 1796 одиниць. Це стало максимальним показником з 2017 року. Лише за минулий рік російські сили збільшили кількість розгорнутих боєголовок на 78 одиниць.