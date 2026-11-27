У Європі триває диверсійна діяльність, яку проводить країна-агресорка Росія. Причому така діяльність зростає, і якщо тенденції зберігатимуться, врешті-решт почнуться інциденти із великою кількістю жертв. Справа у тому, що дії найманців Кремля в Європі спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури: залізничні колії, аеропорти, енергетичні мережі тощо.

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Ціль такої диверсійної діяльності, принаймні зараз, одна: послабити підтримку Києва. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень IISS.

Польща і Німеччина у центрі уваги

Як відомо, найбільше російських диверсій, що вже сталися в Європі, зафіксували у Німеччині та Польщі. В IISS це пояснюють тим, що логістика та промисловість зазначених країн "відіграє ключову роль у підтримці України".

Згідно із висновками звіту, понад половина інцидентів, зафіксованих у період з жовтня 2025 року по вересень 2026 року, припадає саме на ці дві європейські країни.

Так у Польщі сталися 29 інцидентів, так чи так пов’язаних із Кремлем. Серед них випадок у листопаді 2025 року, коли унаслідок вибуху була пошкоджена залізнична лінія, яка з'єднує Варшаву з кордоном України. Нагадаємо, що тоді обійшлося без жертв. Однак прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що вибух було сплановано з метою знищення поїзда.

"Атаки були зосереджені на секторах, критично важливих для військових дій України, тоді як атаки на об’єкти громадської інфраструктури та об’єкти, що привертають особливу увагу, також, як видається, мали на меті підірвати довіру громадськості та підтримку України", – підкреслюють в IISS.

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Нетрадиційна війна

Фахівці інституту стратегічних досліджень наголошують Європі загрожує саме "нетрадиційна війна", а не ядерна.

Російським спецслужбам вдалося сформувати мережу довірених агентів, які здійснюють диверсії, використовуючи "більш складні методи, зокрема саморобні вибухові пристрої, оснащені таймерами та детонаторами". В IISS зазначають, що європейці не змогли стримати Кремль – попри те, що у в більшості випадків виконавців диверсій вдавалося затримати, а співробітників спецслужб Росії вислати з країни, частота диверсійних атак "істотно не змінилася".

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Такі диверсійні дії Росії плануються на тактичному та стратегічному рівнях. На першому рівні ціллю вважається перешкоджання допомозі Україні або її затримка. На другому Кремль намагається зробити підтримку Києва занадто економічно чи політично дорогою для європейських урядів.

Централізоване планування

Загалом російські диверсії відбуваються хвилями по всій Європі. Це свідчить про їх централізоване планування в Москві, підкреслюють в IISS.

Російські спецслужби для проведення диверсій та інших операцій у Європі переважно намагаються вербувати вихідців із країн колишнього Радянського Союзу. Особливу увагу вони приділяють людям із залежностями, фінансовими труднощами та представникам кримінального середовища. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.