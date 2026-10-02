Росія готує диверсії на території країн ЄЄ і НАТО: в ГУР передали партнерам ймовірні цілі
Російські спецслужби отримали завдання посилити активність на території країн ЄС і НАТО. Для проведення гібридних операцій Росія планує залучити завербованих агентів ГРУ та ФСБ, які перебувають у Європі.
Українська розвідка вже попередила партнерів про ймовірні цілі російських спецслужб. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Росія готує гібридні операції в Європі
За інформацією ГУР, спецслужби держави-агресора отримали завдання посилити активність у країнах Європейського Союзу та НАТО. Йдеться про підготовку гібридних операцій, зокрема диверсійного характеру.
За даними української розвідки, метою таких дій є підрив допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу.
Які об'єкти можуть бути цілями
Для виконання запланованих операцій Кремль планує залучити завербованих агентів ГРУ та ФСБ у Європі.
У полі зору російських спецслужб перебувають військові об'єкти, критична інфраструктура та системи зв'язку. Серед ймовірних цілей також названі приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських державах.
ГУР МО України повідомило партнерів про плани російських спецслужб та попередило їх про можливі гібридні операції.
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