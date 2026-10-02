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Росія готує диверсії на території країн ЄЄ і НАТО: в ГУР передали партнерам ймовірні цілі

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 1,1 т.
Росія готує диверсії на території країн ЄЄ і НАТО: в ГУР передали партнерам ймовірні цілі
ГУР МО України повідомило партнерів

Російські спецслужби отримали завдання посилити активність на території країн ЄС і НАТО.  Для проведення гібридних операцій Росія планує залучити завербованих агентів ГРУ та ФСБ, які перебувають у Європі.

Українська розвідка вже попередила партнерів про ймовірні цілі російських спецслужб. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Росія готує гібридні операції в Європі

За інформацією ГУР, спецслужби держави-агресора отримали завдання посилити активність у країнах Європейського Союзу та НАТО. Йдеться про підготовку гібридних операцій, зокрема диверсійного характеру.

За даними української розвідки, метою таких дій є підрив допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу.

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Які об'єкти можуть бути цілями

Для виконання запланованих операцій Кремль планує залучити завербованих агентів ГРУ та ФСБ у Європі.

У полі зору російських спецслужб перебувають військові об'єкти, критична інфраструктура та системи зв'язку. Серед ймовірних цілей також названі приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських державах.

ГУР МО України повідомило партнерів про плани російських спецслужб та попередило їх про можливі гібридні операції.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Литві заявляли, що очікують хвилю російських провокацій після "виборів" до Держдуми.

Також у цій балтійській країні затвердили детальний план евакуації населення у разі військової загрози.

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