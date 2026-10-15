Родове прокляття? Брат Папи Римського одночасно з ним хворіє на рак

Дебора Прево, дружина старшого брата Папи Римського Луї Прево, зізналася, що її чоловік, як сам понтифік, хворий на рак – але рак крові. Вона сказала, що її чоловік лікується від "множинної мієломи", через що вся родина "багато переживає" за братів, і близькі "як можуть підтримують гарний настрій обом".

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Дебора і Луїс Превост мешкають на батьківщині у США, і саме у Флориді брат Папи Римського лікується. Про це розповідає американський мовник CBS News.

Стара хвороба

За словами Дебори, у Луїса Превоста вперше виявили онкозахворювання і поставили відповідний діагноз ще у 2017 році. Брат Папи Римського проходив активну фазу лікування у 2019 році, але три місяці тому "вийшов з ремісії".

Множинна мієлома – це рак, який вражає кров, кістковий мозок і може впливати на нирки. Як і переважна більшість інших онкозахворювань, мієлома вважається невиліковною.

Наразі Луї Прево проходить терапію CAR-T-клітинами. Це новітня технологія, яка передбачає перепрограмування імунних клітин пацієнта для розпізнавання та знищення раку крові.

Брати вже поспілкувались

Дебора Превост розповіла, що востаннє брати розмовляли минулого тижня, коли її чоловік готувався до лікарні. Зателефонував родині сам понтифік, "щоб повідомити нам, що відбуватиметься".

Весь цей час родина "продовжує молитися, підтримує позитивний дух за них обох", сказала дружина брата Папи Римського.

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Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, Папа Римський (нагадаємо, що його справжнє ім'я Роберт Френсіс Прево і він також американець), у минулий вівторок переніс 90-хвилинну операцію. У понтифіка знайшли аденокарциному легень – тип раку, який зазвичай локалізується у зовнішній частині органу. Під час операції Папі було видалено нижню частку його правої легені.

"Операція пройшла успішно, і жодних ускладнень не було. Після операції Папа прийшов до тями, прокинувся нормально та повернувся до своєї палати після короткого огляду", – заявив Ватикан.

Головні історії дня

А тим часом Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського із закликом допомогти врятувати мешканців окупованих Олешок на Херсонщині від голодної смерті. Рада також закликала Всесвітню Раду Церков, релігійних лідерів, правозахисні організації, держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста долучитися до порятунку цивільних.