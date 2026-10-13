"Результат вигідний Росії": у Болгарії зробили заяву про атаку дронів на два судна і анонсували виклик посла "на килим"

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев відреагував на удар по комерційному судну в безпосередній близькості від територіальних вод його країни. Глава уряду назвав такі атаки "абсолютно неприйнятними" та оголосив про виклик російського посла "на килим".

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За його словами, ескалація в Чорному морі вигідна країні-агресору Росії. Про це Радев повідомив у соцмережі Х.

Подробиці інциденту

Глава болгарського уряду заявив, що о 01:30 надійшов сигнал лиха від судна, яке знаходилося за 18 морських миль на схід від Бяли. За словами екіпажу, судно "Челсі 3", яке пливло під мальтійським прапором, зареєстроване в Одесі і належить Україні, було уражене трьома безпілотними літальними апаратами по палубі та борту.

Усі 15 членів екіпажу – семеро громадян України та вісім громадян Азербайджану – були благополучно доставлені до порту Варни. П'ятьом надається медична допомога.

Також Радєв зазначив, що постійних представників при НАТО та ЄС було поінформовано про чергову атаку по комерційному судну. Прем'єр наголосив, що Болгарія продовжує домагатися підтримки розслідування нападів для визначення країни походження безпілотників. Крім того, у Софії домагаються допомоги у посиленні спостереження за повітряним та морським простором та підвищенні можливостей реагування.

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