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"Рано чи пізно це станеться": ЄС тихо готується до гібридної атаки з численними жертвами – Politico

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
icon 138
"Рано чи пізно це станеться": ЄС тихо готується до гібридної атаки з численними жертвами – Politico
Росія готується до нападу на Європу. Джерело: ілюстраційне фото з російських пабликів

Керівництво країн Євросоюзу поки що "тихо" готується до нових російських гібридних атак, які, на відміну від вже тих, що сталися, можуть мати "жахливий сценарій" включно із численними жертвами. Причому попри існування НАТО і договору про колективну оборону, європейські столиці окремо обговорюють власні сценарії реагування.

Зокрема, переговори на тему можливого масштабного нападу РФ відбувалися останніми тижнями серед послів усіх 27 країн ЄС. Про це виданню Рolitico повідомили дипломати та посадовці блоку.

Маємо бути готові до чогось серйозного

"Ми маємо бути готові до чогось серйозного. На жаль, Лейпциг показав нам, що дуже серйозний інцидент, який спричиняє численні жертви, не виключений", – цитує видання одного неназваного дипломата ЄС. Мається на увазі російська дронова атака літаків в аеропорті Лейпцига, що сталася на початку серпня та була визнана владою Німеччини саме спробою диверсії з боку РФ.

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"Враховуючи масштаби та масштаби дій Росії, рано чи пізно це станеться і жертви неминучі. Чиста вдача, що їх поки що немає", – наводить Рolitico слова іншого посадовця ЄС.

За даними видання, обговорення можливого масштабного нападу РФ на ЄС "відбувалися останніми тижнями серед послів усіх 27 країн ЄС", але "у обмеженому форматі, без телефонів і помічників". Дискусії були зосереджені саме на можливих смертельних наслідках нових провокацій країни-агресорки. Зокрема, обговорювалося розгортання груп реагування на надзвичайні ситуації, а також виділення коштів для допомоги постраждалій державі та порядок комунікації керівників інституцій ЄС.

Атаки вже відбуваються "майже щодня"

За даними Рolitico, блок європейських країн "майже щодня" отримує нові повідомлення про гібридні атаки та підривну діяльність росіян. Але ці атаки загалом "не підпадають під визначення безпосередньо війни". Такі інциденти вже траплялися на морі, коли судна атакували безпілотники, а також у транспортних вузлах і на об’єктах зв’язку.

Один дипломат НАТО висловив думку, що якщо кілька громадян ЄС або НАТО загинуть унаслідок того, що буде схоже на напад, тиск на обидві інституції з метою вжиття заходів буде "надзвичайно сильним".

Наявні проблеми

Однією з наявних проблем блоку джерела видання назвали відсутність безпечного зв’язку в ЄС і побоювання витоку конфіденційної інформації. Зокрема, дипломати нагадали, як колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обговорював зміст закритих зустрічей у ЄС із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Саме тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити "протокол надзвичайної безпеки" та "Європейську раду безпеки", які мають увійти до нової "Європейської стратегії безпеки".

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вже знайшла "нацистів" у країнах Балтії. Не дивно, що генпрокуратура РФ заявила про необхідність захищати "національні інтереси" в Литві, Латвії та Естонії.

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