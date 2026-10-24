''Радилися з Путіним?'' Конгресмени закликали Маска офіційно відповісти, чому знижували швидкість Starlink для ЗСУ

Група американських конгресменів вимагає від мільярдера Ілона Маска пояснити, чому для українських військових обмежували або повністю відключали доступ до супутникового зв'язку Starlink і його військової системи Starshield. Законодавці також хочуть з'ясувати, чи обговорювали представники SpaceX такі обмеження з президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним або їхніми представниками.

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Про це йдеться у спільному листі шести американських законодавців до Маска. Вони вимагають надати відповіді на п'ять запитань до 31 жовтня, зокрема щодо причин обмеження зв'язку для Сил оборони України, можливих домовленостей про його відновлення та осіб, які ухвалюють відповідні рішення.

Що конгресмени хочуть дізнатися від Маска

Звернення підписали сенатори Пітер Велч, Адам Шифф і Майкл Беннет, а також члени Палати представників Грегорі Мікс, Джеймс Макговерн і Джейсон Кроу.

У листі законодавці наголосили, що Starlink відіграє важливу роль у захисті України від російських ракетних і дронових атак. За їхніми словами, українські військові використовують військову версію системи – Starshield – для зв'язку, передавання даних і координації роботи безпілотників.

Конгресмени заявили, що 13 жовтня українські військові раптово втратили доступ до Starshield для дронів, які рухалися зі швидкістю понад 100 миль на годину (близько 161 км/год). За твердженням авторів листа, це завадило українським силам керувати дронами-перехоплювачами для відбиття російських атак і припинило частину ударів по російських позиціях.

Законодавці також пов'язали цей інцидент із масованою російською атакою на українську енергетичну інфраструктуру тієї ж ночі. За наведеними в листі даними, Росія застосувала щонайменше 39 балістичних і гіперзвукових ракет та 128 безпілотників типу Shahed. Унаслідок ударів загинули щонайменше троє людей, зокрема дитина, ще 21 людина дістала поранення.

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Чи обговорював Маск обмеження зв'язку з Путіним

Окрему увагу автори звернення приділили можливій ролі самого Маска в ухваленні рішень щодо доступу українських військових до супутникового зв'язку.

У листі зазначається, що раніше мільярдер публічно заявляв: обмеження доступу до Starlink визначають військові США, а остаточне рішення ухвалює президент країни. Водночас конгресмени послалися на повідомлення ЗМІ, згідно з якими Маск нібито особисто пропонував Дональду Трампу обмежити український зв'язок через системи SpaceX, а американські урядовці приписували йому розпорядження щодо зниження швидкості Starshield для українських військових.

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Законодавці вимагають з'ясувати, чи контактували Маск або представники SpaceX із Путіним, Трампом чи їхніми довіреними особами щодо обмеження Starlink в Україні або на території Росії. Вони також просять надати записи відповідних комунікацій, якщо такі розмови відбувалися.

Що відомо про відновлення Starshield

У зверненні також згадуються повідомлення про те, що Трамп нібито особисто звертався до Маска з проханням відновити можливості Starshield для України. За словами авторів листа, американський президент заявляв про відновлення системи, однак публічні повідомлення, на які вони посилаються, вказували на збереження суттєвих обмежень для українських сил.

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Конгресмени вимагають пояснити, чи повністю відновлено роботу Starlink і Starshield для українських військових, коли саме це сталося і хто відповідає за подальші рішення щодо доступу до систем.

Крім того, законодавці нагадали про зобов'язання SpaceX як публічної компанії розкривати суттєві ризики, які можуть впливати на її діяльність, корпоративне управління та відносини з іноземними державами. На їхню думку, можливість одноосібного впливу на військовий зв'язок іншої країни може створювати такі ризики.

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Нагадаємо, американський конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив про намір домогтися всебічного розслідування обмежень роботи військової супутникової системи Starshield в Україні. Він також пообіцяв домагатися відповідальності для причетних до такого рішення.

Як писав OBOZ.UA, віцепрезидент США Джей Ді Венс пов'язав рішення щодо обмеження можливостей Starlink для українських військових із позицією Ілона Маска. За словами Венса, мільярдер не хотів опинятися між двома державами, які воюють.