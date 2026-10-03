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Радники Трампа провели таємну зустріч: медіа дізналися тему

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 3,4 т.
Марко Рубіо
Марко Рубіо. Джерело: Getty Images

Високопоставлені радники президента США Дональда Трампа провели таємну багатогодинну нараду в Кемп-Девіді. Під час зустрічі обговорювали подальші кроки США у війні з Іраном та конфлікті між Саудівською Аравією і хуситами в Ємені.

Нараду провели 2 жовтня, однак адміністрація Трампа заздалегідь не повідомляла про неї. На тлі глухого кута в переговорах президент США розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій проти Ірану, повідомляє Axios.

Хто провів таємну нараду

За даними трьох американських чиновників, зустріч відбулася 2 жовтня в Кемп-Девіді. Вона була присвячена подальшим діям США щодо Ірану, а також конфлікту між Саудівською Аравією та хуситами в Ємені.

Нараду очолив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Серед учасників були держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф, директор ЦРУ Джон Раткліфф і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

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Адміністрація Трампа не оголошувала про проведення цієї зустрічі. За даними Axios, востаннє подібна нарада відбувалася в червні 2025 року – лише за кілька днів до початку війни Ізраїлю проти Ірану.

Один із американських чиновників зазначив, що під час зустрічі було "ухвалено рішення або, принаймні, проведено докладні обговорення" щодо ситуації на Близькому Сході.

Білий дім від коментарів відмовився.

Трамп розглядає нові удари по Ірану

Таємна нарада відбулася на тлі того, що переговори з Іраном зайшли в глухий кут. За даними Axios, Трамп розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.

Водночас окремо обговорюється ситуація в Ємені, де Саудівська Аравія готується до наступальної операції проти хуситів. США наразі не погодилися безпосередньо долучатися до неї, однак позиція Вашингтона може змінитися.

Нагадаємо, переговори між США та Іраном за посередництва Катару не дали помітного результату, оскільки сторони наразі не готові йти на поступки. Головні розбіжності стосуються послаблення американських обмежень і вимог Вашингтона щодо іранської ядерної програми.

Як писав OBOZ.UA, 29 вересня США запровадили нові санкції проти осіб та компаній, яких американська влада звинувачує у допомозі Ірану з отриманням зброї та компонентів для її виробництва. До списку потрапили представники й компанії з Ірану, Китаю, Гонконгу, Пакистану та Росії.

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