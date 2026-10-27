П’ять країн НАТО домовилися взяти на себе більшу відповідальність за безпеку в Європі: про що йдеться

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Росія вдарила по Києву балістикою, є жертва і поранені: Зеленський відреагував на атаку. Фото і відеоРосія вдарила по Києву балістикою, є жертва і поранені: Зеленський відреагував на атаку. Фото і відеоІлюстрація - Петер Мадяр і Роберт ФіцоНовий кредит Україні розколов ЄС: які країни відмовились давати гроші і чим це загрожуєЖінка тримає в руках банківську картку та смартфон. Ілюстративне зображення"Винесеш сміття – дам сотню": monobank запустив нову незвичайну функцію для батьків і дітей"Потрібна деескалація": Стубб та Стере провели перемовини з Путіним щодо України й зателефонували Зеленському. Усі подробиці"Потрібна деескалація": Стубб та Стере провели перемовини з Путіним щодо України й зателефонували Зеленському. Усі подробиціОльга Сумська назвала імʼя актора, з яким могла б погодитися на відверту зйомку в кіно: він молодший на 24 рокиОльга Сумська назвала імʼя актора, з яким могла б погодитися на відверту зйомку в кіно: він молодший на 24 рокиПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. ФотоПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. ФотоДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниЧи змінять в Україні мобілізаційний вік: нардеп дав поясненняЧи змінять в Україні мобілізаційний вік: нардеп дав поясненняТрамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиціТрамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиціКремль намагається зламати українців не лише через обстріли, але й соцмережі: Ступак повідомив деталіКремль намагається зламати українців не лише через обстріли, але й соцмережі: Ступак повідомив деталі

П’ять країн НАТО домовилися взяти на себе більшу відповідальність за безпеку в Європі: про що йдеться

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
1,0 т.
П’ять країн НАТО домовилися взяти на себе більшу відповідальність за безпеку в Європі: про що йдеться
Прапор НАТО

26 жовтня в Парижі міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії заявили про готовність взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи в межах НАТО. Водночас вони наголосили, що участь США залишається надзвичайно важливою для оборони континенту.

Про це пише France 24. За підсумками переговорів п’ять міністрів оприлюднили спільну заяву, у якій підтвердили намір координувати дії з Вашингтоном та іншими союзниками.

"Сполучені Штати є і залишатимуться незамінним союзником, а подальша участь США для європейської безпеки є надзвичайно важливою для сильного та авторитетного НАТО", – йдеться в заяві.

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен зазначила, що п’ять країн прагнуть зміцнити Європу в межах не менш сильного НАТО. Для цього вони планують розробити узгоджений план дій у повній прозорості та за тісної взаємодії з Вашингтоном.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
4,2 т.
"Це просто магія": вчені розгадали таємницю римського кубка, який змінює колір. Фото
4,2 т.
"Це просто магія": вчені розгадали таємницю римського кубка, який змінює колір. Фото
Софія ЗакревськаСофія Закревська
1,2 т.
Розвідка Румунії звинуватила Росію у координації диверсії біля збройового підприємства: серед виконавців громадянин України
1,2 т.
Розвідка Румунії звинуватила Росію у координації диверсії біля збройового підприємства: серед виконавців громадянин України
Іван ЧерленськийІван Черленський
780
В Ізраїлі проходять парламентські вибори: що поставлено на карту і які шанси у блоку Нетаньягу
780
В Ізраїлі проходять парламентські вибори: що поставлено на карту і які шанси у блоку Нетаньягу

Вотрен також повідомила, що наступна зустріч міністрів оборони цих держав відбудеться в Римі в березні 2027 року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія може використати переговори щодо завершення війни проти України, щоб домогтися скорочення військової присутності НАТО в Європі до рівня 1997 року. Це передбачало б виведення сил Альянсу з держав, які приєдналися до нього пізніше. Водночас європейські посадовці наголошують, що їхня позиція щодо вимог Москви залишається незмінною.

Схожі теми
Новини світуНАТОбезпекаЄвропаСШАФранція
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!