П’ять країн НАТО домовилися взяти на себе більшу відповідальність за безпеку в Європі: про що йдеться

26 жовтня в Парижі міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії заявили про готовність взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи в межах НАТО. Водночас вони наголосили, що участь США залишається надзвичайно важливою для оборони континенту.

Відео дня

Про це пише France 24. За підсумками переговорів п’ять міністрів оприлюднили спільну заяву, у якій підтвердили намір координувати дії з Вашингтоном та іншими союзниками.

"Сполучені Штати є і залишатимуться незамінним союзником, а подальша участь США для європейської безпеки є надзвичайно важливою для сильного та авторитетного НАТО", – йдеться в заяві.

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен зазначила, що п’ять країн прагнуть зміцнити Європу в межах не менш сильного НАТО. Для цього вони планують розробити узгоджений план дій у повній прозорості та за тісної взаємодії з Вашингтоном.

Вотрен також повідомила, що наступна зустріч міністрів оборони цих держав відбудеться в Римі в березні 2027 року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія може використати переговори щодо завершення війни проти України, щоб домогтися скорочення військової присутності НАТО в Європі до рівня 1997 року. Це передбачало б виведення сил Альянсу з держав, які приєдналися до нього пізніше. Водночас європейські посадовці наголошують, що їхня позиція щодо вимог Москви залишається незмінною.