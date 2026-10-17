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П'яні співробітники депутатів пропутінської партії Німеччини побилися в будівлі Бундестагу: довелося викликати поліцію

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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П'яні співробітники депутатів пропутінської партії Німеччини побилися в будівлі Бундестагу: довелося викликати поліцію
Сутичка сталася в будівлі Якоба Кайзера. Джерело: ARD

У Берліні двоє співробітників депутатів німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) побилися в одній із будівель Бундестагу. Інцидент стався пізно ввечері в середу, коли обидва чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Сутичка була настільки запеклою, що довелося викликати поліцію. Про це пише Spiegel.

Сутичка сталася в будівлі Якоба Кайзера

За інформацією Spiegel, інцидент стався в будівлі Якоба Кайзера, розташованій поруч із Бундестагом. Там працюють багато депутатів німецького парламенту.

Двоє співробітників депутатів АдН зчепилися у фойє під художньою інсталяцією з чотирьох човнів для академічного веслування, підвішених на дротяних тросах.

О 23:20 правоохоронці припинили бійку. Вони встановили, що обидва учасники перебували під впливом алкоголю, після чого розпочали провадження.

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Кілька джерел у Бундестазі підтвердили виданню факт інциденту. Водночас речник фракції АдН у відповідь на запит Spiegel заявив, що там нічого про це не знають.

Співробітники АдН уже потрапляли в скандали

Це не перший випадок, коли депутати АдН або їхні співробітники опиняються в центрі скандалів. Минулого року видання з’ясувало, що охоронців у парламенті довелося спеціально навчати, як поводитися з депутатами цієї партії та їхніми гостями, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

На початку цього року адміністрація Бундестагу відмовила у видачі постійних перепусток до будівлі сімом співробітникам депутатів АдН або фракції. Причиною стали міркування безпеки.

Зокрема, фракція АдН найняла на посаду координатора з безпеки чоловіка, якого раніше засудили за расистський напад на біженців із застосуванням зброї.

Депутат АдН напав із бейсбольною битою на підлітків

Нещодавно увагу медіа привернув депутат Європарламенту від АдН Арно Бауземер із землі Саксонія-Ангальт. Він накинувся з бейсбольною битою на двох 14-річних підлітків, які намагалися пошкодити плакат партії.

За власними словами, Бауземер знав, що підліткам лише 14 років, і публічно вихвалявся своїм учинком. За даними земельного управління кримінальної поліції, одному з підлітків знадобилася медична допомога.

Як повідомляв OBOZ.UA, у польському Радомі восьмеро чоловіків напали на трьох 20-річних українців після конфлікту, який почав 34-річний поляк. Перед побиттям він розпитував молодих людей про їхнє походження та Волинську трагедію. Після чого до провокатора приєдналися інші нападники. 

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Німеччинабійкаполіція
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