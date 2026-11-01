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Путін заборонив вербувати громадян Гани на війну проти України: що відбувається

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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Путін заборонив вербувати громадян Гани на війну проти України: що відбувається
Російський диктатор Володимир Путін. Джерело: Getty

Росія домовилася з Ганою про поглиблення співпраці в енергетичній та оборонній сферах. Водночас російський диктатор Володимир Путін заборонив залучати громадян цієї африканської країни до війни проти України – зокрема через незаконне вербування або добровільний вступ до російської армії.

Про це повідомляє Reuters. Міністр закордонних справ Гани Самюел Окудзето Аблаква заявив, що відповідних домовленостей досягли під час переговорів на саміті Росія – Африка.

Про що домовилися Росія та Гана

Одним із ключових напрямів співпраці стане розвиток атомної енергетики. За словами Аблакви, Росія та Гана домовилися працювати над проєктом будівництва атомної електростанції потужністю 2000 мегаватів.

Очікується, що цей проєкт допоможе зміцнити енергетичну безпеку Гани та сприятиме її індустріалізації. Про переговори щодо великих атомних енергетичних проєктів у чотирьох африканських країнах, серед яких і Гана, російська державна корпорація "Росатом" повідомила ще 30 жовтня.

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Крім того, сторони домовилися поглибити оборонну співпрацю. Новий договір передбачатиме, зокрема, забезпечення потреб ганських військових.

Путін заборонив залучати ганців до війни

Окремо міністр закордонних справ Гани повідомив про домовленість, згідно з якою громадяни країни не братимуть участі у війні Росії проти України. За його словами, Путін заборонив їхнє залучення як через незаконні схеми вербування, так і шляхом добровільного вступу до російського війська.

Інші домовленості між країнами стосуються підтримки сільського господарства Гани та збільшення кількості стипендій для ганських студентів, які навчаються в Росії.

Саміт Росія – Африка вперше відбувся у 2019 році. Москва використовує цей формат для поглиблення економічних зв'язків з африканськими державами, зокрема через співпрацю в енергетичній сфері.

Нагадаємо, Росія намагалася поповнювати лави своєї армії, вербуючи громадян африканських країн під виглядом цивільного працевлаштування. Зокрема, влада Гани повідомляла про загибель десятків своїх громадян, яких, за її даними, обманом втягнули у війну проти України. Кенія та Гана вимагали від Москви пояснень і закликали припинити такі практики.

Як писав OBOZ.UA, за дев'ять місяців 2026 року до російської армії залучили 699 громадян Бурунді та 530 громадян Зімбабве. Загалом українська сторона ідентифікувала майже 46 тисяч іноземців зі 151 країни, які підписали контракти з армією РФ.

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