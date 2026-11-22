У своїх попередніх публікаціях я вже розповідав про дивний поворот в американській історії: один президент США, Рональд Рейган, зміцнюючи закон і демократію, зруйнував радянську "імперію зла", а інший, Дональд Трамп, своїми діями підриває демократичні опори власної держави та світове лідерство Америки.

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Сьогодні ми бачимо прямий і смертельно небезпечний наслідок цього: коли слабшає головна опора вільного світу, у Східній Азії, на Близькому Сході та у Східній Європі відкривається шлях до глобальної війни. І каталізатор цього процесу вже спрацював в Україні.

Знищення Кримського мосту стало ударом не просто по путінській гордості, а по головному символу його влади, що має величезний психологічний і стратегічний ефект. Перерізаний сухопутний зв'язок із Росією повертає Крим Україні як її невід’ємну частину.

Руйнування і автомобільної, і залізничної частин мосту позбавляє російську окупаційну армію боєздатності, зриваючи її постачання не лише на півострові, а й на всьому захопленому півдні України. Більше того, 277-метрова арка мосту впала безпосередньо у Керч-Єнікальський канал глибиною близько дев'яти метрів – єдиний шлях для проходу великих морських суден із азовських портів у чорноморські. Через це зупинилося не лише сухопутне сполучення з півостровом, а й морське судноплавство, що істотно підриває економічні можливості Росії.

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Окрім військово-економічних наслідків, не менш руйнівним виявився політичний удар.

Путін не зміг захистити головну святиню, якою так пишалася вся Росія, співаючи про повернення Криму "в родную гавань". Для його особистого авторитету це катастрофа – можливо, саме тому він мав такий жалюгідний вигляд на саміті в Китаї.

Відтепер росіяни більше не можуть вірити жодному слову свого диктатора, і будь-які його подальші обіцянки перемогти Україну виглядатимуть як відвертий фарс і знущання з власного населення. Адже скільки було гучного вихваляння, що російська армія гарантовано захистить міст і кримчанам нічого боятися! Для його оборони стягнули все, що мали: підводні, надводні, повітряні та космічні сили – але не допомогли ані хвалені С-400, ані "Панцирі", ані вся інша "найновіша" військова техніка, ППО та РЕБ.

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І зробили це наші фахівці за допомогою власних технологій – без західних важких бомб, без далекобійних балістичних ракет і навіть без американського Starlink, змусивши світ по-новому подивитися на реальні можливості України.

Зараз для Путіна настає критичний момент:

на кону не лише його влада, а й, схоже, фізичне життя.

Усі його багаторічні, майже хворобливі намагання знайти "еліксир безсмертя", щоб правити Росією вічно, остаточно розбилися об реальність. Водночас головний підсумок китайського саміту для Москви виявився нищівним: сам Путін нарешті зрозумів – і це чітко побачили в усіх столицях світу, – що повернення Росії до клубу головних наддержав поруч зі США та Китаєм уже не буде. Росію і його особисто остаточно викинули з кола світових лідерів.

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Проте саме в такому стані Путін стає смертельно небезпечним. Як загнаний у кут щур, він здатен піти на найбожевільніші кроки, які можуть втягнути світ у велику катастрофу. І в нього ще залишається остання надія – Дональд Трамп. Путін чудово розуміє, що його "золотий час" у відносинах із нинішнім господарем Білого дому стрімко минає: уже в січні 2027 року присягу складе новий, 120-й Конгрес США, який неминуче розверне американську політику. Саме розрахунок на бездіяльність і розгубленість Трампа в цей небезпечний для Європи, НАТО та всього світу перехідний період дає Кремлю надію, що на авантюру можна зважитися просто зараз.

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Щоб зрозуміти масштаб біди, у прірву якої Путін може штовхнути Тайвань, Японію, Близький Схід та Європу, варто згадати головний урок минулого століття.

Друга світова війна не почалася 1 вересня 1939 року.

Вона почалася тоді, коли агресори на очах у всього світу розтоптали Лігу Націй – перший глобальний орган безпеки, перетворивши його на безпорадну ширму для безкарних нападів на сусідів.

Сьогодні історія повторюється: перше, що зробили напередодні нової великої війни, – остаточно зруйнували спроможність ООН підтримувати у світі мир і стабільність.

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Статут Організації Об’єднаних Націй розірвано на шматки правом вето агресора, Рада Безпеки паралізована, а міжнародне право замінили правом сильного. У світі утворилася небезпечна порожнеча, де більше не діють жодні правила, і жоден старий механізм уже не захистить ані Європу, ані Тайвань, ані Близький Схід.

Програти війну в Україні для Путіна означає втратити владу і життя. Виграти її на полі бою він уже не здатен: Україна зламала хребет російській воєнній машині завдяки масовому героїзму та єдності свого народу, а також потужним власним технологіям, що змінили характер сучасної війни. Тому єдиний порятунок Кремля – підпалити світ одночасно в Азії та на Близькому Сході, щоб паралізувати Захід.

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Згадаймо лютий 2022 року: тоді Путін начебто приїхав на відкриття зимової Олімпіади в Китай, а насправді – щоб заручитися благословенням Сі Цзіньпіна на війну проти України. Можна з великою ймовірністю стверджувати, що тільки Сі міг підштовхнути Путіна до цієї авантюри. Особливий цинізм полягав у тому, що господар Кремля терпляче дочекався завершення змагань, аби не затьмарити Пекіну грандіозне свято, яке китайці влаштували для всього світу. Але щойно Олімпіада завершилася, Путін розпочав – як у Москві були глибоко впевнені – переможний похід на Київ. Сьогодні все розвертається у зворотний бік: після приниження в Китаї та знищення Кримського мосту Путін відчайдушно штовхає Сі на війну проти Тайваню.

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І тут криється найпідступніша пастка для Тайбея, Токіо, Ер-Ріяда та європейських столиць. Якщо Китай наважиться напасти на Тайвань, Вашингтон миттєво оголосить, що перекидає всі свої війська та флот в Азію. Проте вся трагедія в тому, що по-справжньому воювати за острів Америка не буде. Гучне виведення кораблів і літаків у Тихий океан стане лише зручним приводом – і, цілком імовірно, частиною таємної домовленості – щоб офіційно відійти вбік у Європі.

Недарма Трамп уже відкрито заявив, що Європа повинна сама домовлятися з Путіним.

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А щоб світ остаточно захлинувся в хаосі й кризі, одночасно з нападом на Тайвань Іран разом із єменськими хуситами вдарить по Саудівській Аравії. Поки Вашингтон лише вдаватиме, що рятує Азію, Королівство ризикує залишитися сам на сам із загрозою знищення своїх нафтових родовищ і заводів, що миттєво обвалить світову економіку.

У цей самий момент для Москви відкривається омріяний шанс у Східній Європі. Європейські країни, які роками розслаблено жили під американською парасолькою, сьогодні не готові самотужки зупинити Путіна.

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Так, у Кремля ще залишилися серйозні сили – наприклад, боєздатні частини десантників. Проте Путін навряд чи піде в лобову атаку: він обере найпідліший і найнесподіваніший для західних демократій сценарій, розрахований на миттєвий шок, брак часу і повну розгубленість європейських політиків. Це дозволить Москві захопити плацдарм у Балтії, розвалити НАТО зсередини та відкинути Альянс до кордонів 1997 року.

Сьогодні у світі вже всі остаточно зрозуміли: сподіватися на реальну військову допомогу США, поки в Білому домі перебуває Дональд Трамп, не варто. Старі глобальні гарантії більше не працюють, а розрахунок на те, що хтось із-за океану прийде і врятує у вирішальну хвилину, може коштувати державності й майбутнього. Саме тому настав час, коли справжні лідери на місцях повинні не просто замислюватися, а робити конкретні кроки до створення самодостатніх регіональних оборонних союзів.

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Кожна частина світу має спиратися на власні сили, власні технології та перевірених сусідів, здатних тримати удар.

У Європі ключовою опорою такого нового союзу об’єктивно стає Україна з її мільйонною, добре організованою та загартованою в боях армією, яка володіє унікальним досвідом сучасної технологічної війни.

На Близькому Сході цю роль має взяти на себе Саудівська Аравія як найпотужніший центр сили та стабільності регіону.

У Східній Азії – тісна оборонна й технологічна координація Японії, Тайваню та їхніх найближчих партнерів, які, як ніхто інший, розуміють ціну ядерного шантажу й необхідність технологічної переваги.

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Водночас обмін досвідом, розвідданими та оборонними технологіями між цими центрами сили здатний сформувати нову, життєздатну систему стримування. Поки великі гравці намагаються розіграти глобальний хаос за нашими спинами, у новому світі виживуть не ті, хто чекає на чужу парасольку, а ті, хто сам уміє себе захищати і будує дієві союзи.

Чи вдасться Путіну підпалити світ?

Це залежить від єдності демократичних держав та від уроків, які людство має засвоїти з героїчної й відважної боротьби українського народу проти агресора – путінську агресію можна зупинити й перемогти, і не допустити глобальної катастрофи.

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