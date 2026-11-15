Путін висунув ядерний ультиматум Британії – The Telegraph

Росія заявила, що Велика Британія повинна припинити використання ядерної зброї для захисту своїх європейських союзників, якщо вона прагне миру в Україні. Цей пункт є у переліку вимог, складеному росіянами для переговорів щодо припинення війни, яку розвʼязала РФ.

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Про це пише The Telegraph. За даними видання, умови очільника Росії щодо миру в Україні передбачають зняття "захисної парасольки" Trident (американські балістичні ракети морського базування, які є носіями ядерної зброї – Ред.) з країн НАТО.

Велика Британія є єдиною країною Європи, яка зобов'язалася використовувати свої підводні човни з ядерною зброєю для забезпечення загальної оборони НАТО.

"Багато з цих умов будуть негайно відхилені 32 союзниками НАТО та Україною. Велика Британія, ймовірно, відхилить вимогу не поширювати свою "ядерну парасольку" на своїх союзників", – сказано в статті.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем після зустрічі з європейськими лідерами в Дубліні заявив журналістам, що безпека континенту не є предметом переговорів з Росією.

"Було дуже сильне відчуття, що Росія вимагає включити питання європейської архітектури безпеки або європейських безпекових домовленостей до цих переговорів... Ні, це не підлягає обговоренню. Європа сама має вирішувати, що їй робити – Європа і тільки вона", – зазначив він.

Чого ще хоче Путін

У програмному документі Москви міститься заклик до НАТО вивести свої війська зі Східної Європи та країн Балтії, виключити Фінляндію з Альянсу та взяти на себе зобов’язання не відправляти війська до України. Заявлено, що лише після цього диктатор Володимир Путін розгляне можливість припинення вогню.

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Документ має на меті припинити "постачання будь-якого виду західної зброї, військової техніки та продукції до України", а також заблокувати вступ нашої країни до НАТО.

Крім того, Росія хоче зберегти за собою окуповані українські території, отримавши контроль над значними частинами країни.

Натомість Москва могла б схвалити вступ України до Європейського Союзу за умови, що Київ буде виключена зі спільної оборонної політики блоку.

Як повідомляв OBOZ.UA, росіяни на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі знову вимагали "повернення НАТО на кордони 1997 року" – під виглядом обговорення "нової архітектури безпеки".

Головні історії дня

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен заявив, що російські вимоги щодо скорочення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу є неприйнятними, а Гельсінкі не збираються обмежувати власну діяльність в інтересах Москви. У Фінляндії вважають, що такими заявами Кремль перевіряє готовність США та Європи поступатися російському тиску.

У Сенаті США назвали абсурдною вимогу Росії вивести війська НАТО з власних кордонів. Таким чином російський диктатор Володимир Путін вкотре демонструє, що не має намірів завершувати війну.