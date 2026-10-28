Путін прийняв у Москві президента Ірану: говорили про війну проти США

Російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан зустрілися на переговорах у Кремлі. Сторони підтвердили "необхідність продовження консультацій" Москви й Тегерана щодо регіональної обстановки на тлі війни Ірану та США.

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Пезешкіана зустріли в московському аеропорту "Внуково-2" з почесною вартою та оркестром. Зустрів главу світської влади Ірану міністр енергетики Росії Сергій Цивільєв.

Про що говорили

Під час анонсу візиту президента Ірану до Москви російські пропагандисти вважали, що Путін і Пезешкіан підпишуть договір "про всеосяжне стратегічне партнерство" – документ, аналогічний тому, що Росія раніше уклала з Північною Кореєю. Така угода б змінила чинну, підписану в Москві ще 2001 року "про основи взаємин".

Але вже під час візиту іранця до Москви пропагандисти вже припинили таку риторику. У Кремлі офіційно повідомили про переговори сторін дуже стисло – лише що Путін з Пезешкіаном "обговорили ситуацію в близькосхідному регіоні".

Вочевидь, йдеться про війну США проти Ірану.

Візиту президента Ірану до Москви передував приїзд до Тегерана міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова – останній відвідав іранську столицю 19 жовтня.

"Президенти Ірану та Росії розглянули стан справ у двосторонніх відносинах та процес реалізації спільних проєктів, наголосивши на необхідності розвитку співпраці у різних сферах та продовження консультацій щодо розвитку регіональної обстановки", – так само невиразно прокоментували зустріч Путіна та Пезешкіана в офісі іранського президента.

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Що передувало

Нагадаємо, що Масуд Пезешкіан, виступаючи на саміті так званої Співдружності Незалежних Держав – це було у Туркменістані, – закликав до створення нового формату регіонального співробітництва. Як відомо, СНД активно розвалюється і колишні країни "співдружності" масово денонсують договори. Натомість іранець запропонував переформатувати організацію в "СНД+", де плюсом має бути саме Іран.

Візит Пезешкіана до Москви можна було б назвати не вартим уваги явищем, якби не нещодавня заява президента США Дональда Трампа. Американець стверджує, що Росія нібито нічим не допомагає Ірану.

Головні історії дня

"Росія практично нічим не допомагає ісламській республіці Іран, – якщо взагалі допомагає, – хоча могла би робити набагато більше. І я хочу, щоб так і залишалося, і я доб’юся цього, якщо дурні не ставатимуть у мене на шляху", – стверджує Трамп.