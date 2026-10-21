Призначенці Трампа вимагали від агентства з кібербезпеки таємно зламати машину для голосування: спливли гучні подробиці

У другий президентський термін Дональда Трампа політичні призначенці в Міністерстві внутрішньої безпеки США вимагали від Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) таємно придбати машину для голосування, зламати її та передати результати перевірки Білому дому. Працівники агентства побоювалися, що ці дані можуть використати для оскарження результатів виборів, які не влаштують президента.

Відео дня

Про це йдеться в розслідуванні ProPublica, яке ґрунтується на свідченнях колишніх посадовців адміністрації та працівників сфери виборчої безпеки. За словами співрозмовників видання, від агентства також вимагали не повідомляти виробника обладнання про виявлені вразливості, що суперечило звичайній практиці CISA.

Чому працівники CISA виступили проти вимоги

За словами одного з колишніх посадовців, пропозиція шокувала штатних співробітників агентства, яке зазвичай займається захистом від хакерських атак. Вони неодноразово пояснювали політичним призначенцям, що виконати таке завдання неможливо. Зокрема, фахівців, здатних провести подібну операцію, раніше звільнили в межах ініціативи Департаменту ефективності уряду США (DOGE), пов'язаної з Ілоном Маском. Зрештою чиновники припинили наполягати на виконанні вимоги.

"Мені здалося, що вони могли б тримати це про запас, щоб анулювати будь-які результати виборів, які їм не сподобаються. Це суперечить усьому, що уособлює CISA", – сказав один із колишніх посадовців.

Водночас цей епізод став частиною ширшої проблеми: адміністрація Трампа скорочувала ресурси агентства, яке має допомагати захищати американську виборчу інфраструктуру від кібератак. За другий термін Трампа CISA втратило понад 1000 працівників – приблизно третину персоналу. Бюджетна пропозиція президента на 2027 рік передбачає додаткове скорочення фінансування агентства на 700 млн доларів, що може призвести до звільнення ще 900 співробітників.

РЕКЛАМА

Як адміністрація Трампа послабила захист виборів

З моменту створення CISA у 2018 році агентство співпрацювало з органами влади штатів і виробниками машин для голосування, допомагаючи виявляти вразливості та протидіяти кібератакам. Воно також проводило навчання, надавало посадовцям розвідувальну інформацію про загрози та фінансувало технології моніторингу виборчих мереж.

Однак після повернення Трампа до Білого дому агентство почало втрачати фахівців і згортати частину цієї роботи. Представники кількох штатів заявили ProPublica, що під час підготовки до проміжних виборів 2026 року не отримували від CISA необхідної допомоги. Експерт із виборчих технологій і кібербезпеки Раян Масіас заявив, що в період підготовки до виборів агентство фактично було відсутнє.

Головні історії дня

Ситуацію ускладнили дії адміністрації щодо розсекречення документів, пов'язаних із президентськими виборами 2020 року. Серед оприлюднених матеріалів були й конфіденційні дані, які органи влади штатів передавали CISA, розраховуючи на їхній захист. Через це деякі посадовці почали сумніватися, чи можна й надалі довіряти федеральному агентству.

"Вони порушили саму основу відносин, побудованих на обміні інформацією", – заявив колишній високопосадовець федеральної служби кібербезпеки, який нині консультує уряди штатів із питань національної безпеки.

РЕКЛАМА

Чого побоюються американські посадовці

Представники штатів та експерти побоюються, що ослаблення CISA може ускладнити захист виборчої інфраструктури від реальних кіберзагроз. Частину функцій штати намагаються забезпечувати самостійно, зокрема оплачуючи технології виявлення підозрілої активності у виборчих мережах. Однак деякі можливості, зокрема отримання розвідувальної інформації про іноземних зловмисників, складно замінити власними силами.

У Білому домі відкинули критику дій президента. Речниця адміністрації Лорен Біс заявила, що Трамп зробив більше за будь-якого іншого президента для забезпечення чесних і вільних виборів. Водночас представники Білого дому, Міністерства внутрішньої безпеки та CISA не надали відповідей на конкретні запитання журналістів щодо вимоги таємно зламати машину для голосування.

РЕКЛАМА

На тлі цих подій демократичні законодавці закликали провести розслідування та з'ясувати, чи здатне агентство належним чином виконувати свої обов'язки із захисту виборів. Водночас посадовці штатів наголошують, що підготовка до проміжних виборів тривала задовго до появи нового плану безпеки CISA, оприлюдненого у вересні 2026 року.

За словами державного секретаря Аризони Адріана Фонтеса, федеральна влада фактично залишила штати сам на сам із проблемами. Він наголосив, що оцінює адміністрацію не за словами президента, а за її діями.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, напередодні проміжних виборів до Конгресу США Дональд Трамп намагається посилити позиції республіканців і зберегти контроль над політичним порядком денним. Водночас результати голосування можуть вплинути на його подальші політичні кроки та відносини з іншими країнами, зокрема Україною.

Як писав OBOZ.UA, американська розвідка зафіксувала нові спроби Росії вплинути на проміжні вибори у США за допомогою дезінформації та відео, створених штучним інтелектом. Повідомлення, які поширювали пов’язані з РФ акаунти, містили безпідставні звинувачення на адресу кандидатів від Демократичної партії та були оформлені так, щоб імітувати матеріали відомих медіа.