У пʼятницю, 20 листопада, у Нідерландах на протести вийшли студенти та школярі. Вони висловили своє невдоволення можливим повернення військового призову та "подальшою мілітаризацією" країни. Демонстрації відбулися у великих містах країни в рамках ширшого Європейського дня дій проти військового призову та мілітаризації.

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Про це повідомляє NOS. Загалом у 16 нідерландських містах участь у протестах взяли кілька тисяч молодих людей.

Ці демонстрації є ініціативою організації Stop de Oorlogkoorts ("Зупиніть воєнну лихоманку") і підтримуються, зокрема, FNV Young & United та Національним студентським профспілковим об’єднанням (LSVb).

Ініціатори також вимагають припинити військовий набір в школах і на університетських містечках, й наполягають, щоб навчальні заклади оприлюднили свої зв’язки з міністерством оборони та оборонною промисловістю.

Крім того, вони хочуть, щоб кошти, які виділяються на оборону, інвестувалися, зокрема, в освіту, охорону здоров’я та соціальне забезпечення.

В Утрехті для участі в акції зібралися кілька сотень молодих людей. Активісти тримали у руках плакати з написами на кшталт "Я не помру за тебе!" та "Свобода вибору для молоді!". Також оратори зі сцени звернулися до міністерки оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріус з такими словами: "Якщо ти слухаєш: ми не хочемо твоєї клятої війни".

"Я вважаю, що уряд зосереджується на якійсь неминучій війні, через що суспільство готується до війни, а не до майбутнього", – сказала Анне, яка навчається в коледжі Декарта в Утрехті.

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Біля Роттердамського університету зібралося близько сотні людей. Вони тримали у руках транспаранти та плакати з написами на кшталт "Хіба ми маємо віддавати свої життя Єшільгоз?!" та "Припиніть мілітаризацію".

"Демонстрації є невід’ємною частиною нашого вільного суспільства. І це вільне суспільство ми маємо завдяки тисячам молодих людей, які вступають до лав збройних сил, щоб захищати нашу свободу", – відреагувала міністерка оборони.

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Міністерка освіти, культури і науки Нідерландів Ріанне Летсхерт вважає, що школи та університети повинні вести діалог зі своїми студентами щодо того, чому уряд збільшує інвестиції в оборону.

Зазначимо, що молодь протестувала проти посилення мілітаризації й у 24 інших європейських країнах, зокрема в Німеччині, Іспанії та Хорватії.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Франції 14 листопада знову відбулися масштабні акції протесту, після яких 404 особи (серед них 134 у Парижі) були затримані правоохоронними органами. На п'ятий "раунд" демонстрацій, за даними МВС, зібралося трохи менше людей, ніж на попередні.