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Проти обов'язкової військової служби та зростання цін: протести "зумерів" дісталися до Німеччині. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
99
Протести в Гамбурзі
Радикальні протестувальники вступають у сутички з поліцією. Гамбург, Німеччина. 31 жовтня 2026 року. Джерело: Alexander Koerner / Getty Images

У Німеччині 31 жовтня на демонстрації з вимогами кращої освіти, скасування обов'язкової військової служби та зниження вартості життя зібралися десятки тисяч людей. Протести "зумерів" пройшли відносно спокійно, хоча в Гамбурзі й Кельні поліції довелося вживати заходів проти мітингарів, зокрема через використання піротехніки.

Акції також відбулися в Берліні, Франкфурті-на-Майні, Майнці, Мюнхені, Нюрнберзі, Ерфурті, Магдебурзі, Дрездені, Лейпцигу тощо. Reuters передає, що молодіжний рух, підтримуваний великою кількістю людей "покоління Z", був натхненний протестами в інших країнах Європи.

Мітинги у ФРН організувала група "Gen Z regelt" (із німецької – "Покоління Z бере на себе ініціативу"). Нагадаємо: "зумерами" вважаються особи, народжені з 1997 до 2012 року.

Проти обов'язкової військової служби та зростання цін: протести ''зумерів'' дісталися до Німеччині. Фото

Протест організувала група "Gen Z regelt". Джерело: Скриншот ролика Tagesschau

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Проти обов'язкової військової служби та зростання цін: протести ''зумерів'' дісталися до Німеччині. Фото

Банер на одній із демонстрацій у Німеччині. Джерело: Скриншот ролика Tagesschau

Офіційні дані, зафіксовані в суботу вдень, свідчать про те, що явка була нижчою за 182 000, як спочатку очікували організатори. Поліція Франкфурта, Мюнхена та Берліна повідомила про 18 000 протестувальників (вдвічі менше, ніж приблизно 36 000, зазначених на вебсайті "Gen Z regelt").

Німецька влада підтвердила, що суботні демонстрації, які співпали зі святкуванням Гелловіну, були переважно мирними, але попередила про спроби екстремістських угрупувань використати цю ініціативу.

"Ми тут сьогодні, щоб боротися за мир і свободу, а не за війну та примус. Найважливіше для нас – це краща підтримка систем охорони здоров'я та освіти. Ми проти обов'язкової військової служби та за справедливіший розподіл тягаря", – стверджує речниця "Gen Z regelt" Ліна Фрідріх.

Проти обов'язкової військової служби та зростання цін: протести ''зумерів'' дісталися до Німеччині. Фото

Машини поліції поблизу запланованого місця зібрання. Джерело: Скриншот ролика Tagesschau

Учасники акції вимагали збільшити фінансування шкіл і підтримку людей із залежністю, закликали до боротьби зі зростанням вартості життя, до сприяння соціальній справедливості й посилення захисту клімату. Також учасники протестували проти військового призову та розширення державного спостереження.

Які порушення зафіксували на мітингах

Деякі демонстрації були припинені через порушення заборони на носіння масок. За даними поліції, на узбіччі деяких маршрутів протестів були запалені феєрверки.

У Гамбурзі окремі демонстранти закидали поліцейських феєрверками. Окрім цього, люди, одягнені в чорне (деякі й у масках), зірвали червоно-білі пластикові будівельні бар'єри біля головного залізничного вокзалу Гамбурга та викидали їх на вулицю. Загородження підпалили.

Правоохоронці втрутилися та розігнали натовп, а в деяких випадках застосували перцевий газ. Займання потушили за допомогою водометів.

У Кельні через маски й піротехніку також розігнали мітинг, після чого спалахнули окремі сутички. За даними Tagesschau, до мирних учасників протесту проникли екстремістські та пропалестинські групи. Кілька сотень людей намагалися масово дістатися центру міста, але були зупинені поліцією. У копів неодноразово кидали феєрверки. Правопорушників зупинили за допомогою кількох сотень поліцейських і двох водометів.

Проти обов'язкової військової служби та зростання цін: протести ''зумерів'' дісталися до Німеччині. Фото

Після завершення демонстрації в Кельні спалахнули заворушення. Джерело: Tagesschau

Проти обов'язкової військової служби та зростання цін: протести ''зумерів'' дісталися до Німеччині. Фото

У Франкфурті магазини люксових брендів забивали вітрини фанерою як запобіжний захід. Джерело: Tagesschau

Як писав OBOZ.UA, у Франції 31 жовтня відновилися масові протести на вулицях міст через невдоволення умовами навчання, рівнем купівельної спроможності та захисту громадянських свобод. У суботу по всій країні на мітинги вийшло близько 320 000 людей, зокрема в Парижі зібралося близько 70 000.

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